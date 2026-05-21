El truc viral contra les mosques que tothom pot fer a casa
Una bossa amb aigua i paper d’alumini s’ha popularitzat com a remei casolà per espantar les mosques, però els experts recorden que la higiene i les barreres físiques són molt més fiables
Amb la calor, torna una de les escenes més típiques de l’estiu: finestres obertes, portes de balcó amunt i avall i mosques entrant a la cuina, al menjador o a la terrassa. Són molestes, insistents i, a més, poden acabar posant-se sobre aliments, escombraries o superfícies de preparació del menjar.
En aquest context, cada any reapareixen trucs casolans que prometen mantenir-les lluny sense fer servir insecticides. Un dels més virals és el de la bossa transparent amb aigua i paper d’alumini, una solució barata, fàcil de preparar i que moltes persones pengen a finestres, porxos o portes d’entrada.
Com es fa el truc de la bossa amb aigua?
El sistema és senzill. Només cal omplir mitja bossa de plàstic transparent amb aigua, afegir-hi unes quantes boles petites de paper d’alumini, tancar-la bé i penjar-la en un punt on rebi llum, com una finestra o una porta exterior.
La teoria diu que els reflexos de l’aigua i de l’alumini poden desorientar les mosques. Com que aquests insectes tenen ulls compostos i perceben molt bé el moviment i la llum, els defensors del truc asseguren que els reflexos distorsionats els fan evitar aquella zona.
Ara bé, no és un mètode infal·lible. Alguns experts en control de plagues adverteixen que no hi ha prou evidència científica per afirmar que una bossa amb aigua sigui realment efectiva contra les mosques. Fins i tot pot passar el contrari si la bossa degota o genera humitat, perquè l’aigua pot acabar atraient alguns insectes.
El que sí que ajuda a mantenir-les lluny
Més enllà dels trucs virals, la manera més efectiva de reduir la presència de mosques a casa és evitar allò que les atrau. Les restes de menjar, la fruita massa madura, els plats bruts, les escombraries obertes o els cubells orgànics sense tapa són un reclam molt potent.
Per això, a l’estiu convé tapar bé els aliments, buidar sovint les escombraries, netejar superfícies de cuina i revisar que no quedin líquids dolços, engrunes o restes orgàniques a la vista. També és recomanable mantenir ben tancats els contenidors i ventilar sense deixar portes i finestres obertes durant massa estona.
Les mosquiteres continuen sent una de les solucions més efectives i menys agressives. Col·locades a finestres, portes de terrassa o balconeres, impedeixen l’entrada de mosques sense necessitat de ruixar productes químics a l’interior de casa.
Plantes, olors i petits hàbits d’estiu
Algunes plantes aromàtiques també poden ajudar com a reforç. L’alfàbrega, la menta, l’espígol o la citronel·la desprenen olors que tradicionalment s’han associat a un cert efecte repel·lent. No eliminaran una plaga, però poden contribuir a fer menys atractius alguns espais, sobretot a prop de finestres o zones de menjar.
També poden funcionar els corrents d’aire. Un ventilador a la cuina o al menjador dificulta el vol de les mosques i pot reduir-ne la presència mentre es menja o es cuina.
El truc de la bossa amb aigua pot ser curiós i no costa gaire de provar, però no hauria de substituir les mesures bàsiques: neteja, aliments tapats, escombraries ben tancades i mosquiteres. Al final, la millor manera de guanyar la batalla a les mosques és posar-los difícil entrar i, sobretot, no deixar-los res que les convidi a quedar-se.
