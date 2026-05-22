Ja és oficial: hi ha una nova deducció de 340 euros a la renda, però només si compleixes aquest requisit
La mesura beneficia les rendes salarials més baixes, però cal revisar bé l’esborrany perquè no sempre apareix aplicada automàticament
Fer la declaració de la renda sense revisar l’esborrany pot sortir car. Cada campanya fiscal hi ha contribuents que confirmen el primer resultat que els ofereix Hisenda i deixen escapar deduccions o reduccions a les quals tenien dret. Una de les que més dubtes genera és la nova deducció per obtenció de rendiments del treball, pensada per a salaris baixos.
Segons l’Agència Tributària, a partir de l’exercici 2025 els contribuents amb rendiments íntegres del treball inferiors a 18.276 euros anuals poden aplicar aquesta deducció, sempre que compleixin la resta de requisits.
Qui pot cobrar els 340 euros?
La deducció màxima és de 340 euros i està dirigida, sobretot, a treballadors amb ingressos propers al Salari Mínim Interprofessional. La poden aplicar íntegrament els contribuents amb rendiments del treball de fins a 16.576 euros anuals. A partir d’aquesta xifra, l’import es redueix progressivament fins a desaparèixer quan s’arriba als 18.276 euros.
A més, hi ha un altre requisit important: no tenir rendes diferents de les del treball superiors a 6.500 euros anuals, sense comptar les rendes exemptes. Això pot afectar persones que, a banda del sou, hagin obtingut altres ingressos per lloguers, activitats econòmiques, inversions o altres fonts.
Per això és important no quedar-se només amb el titular. No tothom que cobra poc pot aplicar-la automàticament: cal mirar el conjunt de la renda i comprovar que es compleixen tots els límits.
L’error més habitual: no revisar l’esborrany
El problema és que aquesta deducció pot no aparèixer aplicada en tots els esborranys. Diversos assessors fiscals han advertit que cal revisar l’apartat de deduccions generals i comprovar si consta la deducció per obtenció de rendiments del treball abans de presentar la declaració.
A la pràctica, això vol dir que una persona amb dret a la deducció podria acabar pagant més del que li toca o rebent una devolució menor simplement per haver confirmat l’esborrany massa ràpid.
També cal tenir present que la deducció no pot superar la part de la quota de l’impost que correspongui als rendiments nets del treball. És a dir, actua com un ajust final sobre el resultat de la declaració, però dins dels límits que marca la normativa.
Què cal mirar abans de presentar la renda?
Abans de confirmar la declaració, convé revisar els rendiments del treball, comprovar si hi ha altres rendes i mirar amb calma l’apartat de deduccions. També és recomanable contrastar les dades fiscals amb certificats d’empresa, prestacions, interessos bancaris o qualsevol altre ingrés declarat.
La diferència pot arribar fins als 340 euros, una quantitat prou important per dedicar uns minuts a revisar l’esborrany. I si hi ha dubtes, val la pena consultar un assessor fiscal o demanar ajuda a l’Agència Tributària abans d’enviar la declaració.
La campanya de la renda pot semblar un tràmit automàtic, però no ho és del tot. Hisenda disposa de moltes dades, però la responsabilitat final de presentar una declaració correcta continua sent del contribuent. Per això, abans de fer clic a “confirmar”, és millor assegurar-se que no hi ha cap deducció pendent.
