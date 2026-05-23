Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
Amb paper higiènic i pasta de dents, aquest remei viral promet allunyar els insectes de l’habitació, però els experts recorden que la prevenció continua sent la millor arma
Amb l’arribada de la calor, els mosquits tornen a convertir-se en un dels grans enemics de les nits d’estiu. El brunzit a l’orella, les picades i la sensació que no hi ha manera de fer-los fora fan que moltes persones busquin solucions ràpides abans d’anar a dormir.
En aquest context, les xarxes socials han popularitzat un truc casolà tan senzill com sorprenent: fer servir paper higiènic i pasta de dents per crear una mena d’espiral improvisada que desprèn olor i fum. Segons els qui el recomanen, aquest aroma ajuda a mantenir els mosquits allunyats de l’habitació durant una estona.
Com es fa el truc viral?
El mètode és molt simple. Només cal agafar un tros de paper higiènic, enrotllar-lo sobre si mateix i untar-lo amb una mica de pasta de dents. Després, es col·loca dins d’un recipient resistent a l’escalfor, com una tassa vella o un pot de vidre, deixant que un dels extrems sobresurti.
A continuació, s’encén la punta del paper amb un encenedor i, quan comença a cremar, s’apaga ràpidament perquè només en surti fum. La idea és que aquesta combustió lenta escampi una olor intensa que pugui actuar com a repel·lent improvisat.
Ara bé, cal anar amb molta precaució. Qualsevol truc que impliqui foc, fum o combustió s’ha de fer sempre amb vigilància, en un espai ventilat i lluny de cortines, llençols, roba, mobles o altres materials inflamables. No s’ha de deixar mai encès mentre es dorm.
Altres remeis casolans contra els mosquits
A banda d’aquest truc viral, hi ha altres remeis populars que moltes llars fan servir quan arriben les primeres nits de calor. Un dels més coneguts és la llimona amb claus d’espècia: només cal tallar una llimona per la meitat i clavar-hi diversos claus abans de deixar-la a prop de la finestra o de la tauleta de nit.
També són habituals les espelmes o olis essencials de citronel·la, espígol o eucaliptus, aromes que tradicionalment s’han associat a l’efecte repel·lent. Tot i això, el seu efecte pot ser limitat i depèn molt de la ventilació, de la quantitat de mosquits i de l’espai on es facin servir.
Les mosquiteres continuen sent una de les solucions més efectives, sobretot a finestres i portes. Dormir amb un ventilador també pot ajudar, perquè el corrent d’aire dificulta el vol dels mosquits i fa més difícil que s’apropin a la pell.
La clau és evitar que es reprodueixin
Els trucs poden ajudar puntualment, però la manera més eficaç de reduir la presència de mosquits és impedir que criïn. Les autoritats sanitàries recorden que el mosquit tigre pot reproduir-se en acumulacions molt petites d’aigua estancada, com plats de testos, galledes, joguines, desaigües, safareigs, bidons o recipients oblidats a l’exterior.
Per això és recomanable revisar balcons, terrasses, patis i jardins cada pocs dies, especialment després de pluges o regs. Buidar, tapar o posar cap per avall qualsevol recipient pot evitar que les larves es desenvolupin i que la plaga vagi a més.
La millor defensa contra els mosquits no sempre és un esprai, sinó una combinació de prevenció, barreres físiques i petits hàbits diaris. I, si cal utilitzar repel·lents comercials, convé triar productes autoritzats i seguir sempre les instruccions d’ús, sobretot en infants, embarassades o persones amb pell sensible.
