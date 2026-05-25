El malson de Nil Ojeda a 10.000 metres: «Pensava que m’havia explotat un ronyó»
Un vol que no oblidarà mai
En un vol en avió pot passar de tot. El que havia de ser un trajecte normal pot convertir-se en una situació angoixant per un mareig, un problema digestiu, la pressió de la cabina, una indisposició sobtada o, simplement, per no poder aixecar-se del seient quan el cos ho demana. Estar tancat en un espai reduït, amb el cinturó posat i sense marge de maniobra pot fer que qualsevol molèstia es visqui amb molta més intensitat.
Això és el que li va passar a Nil Ojeda, conegut youtuber i creador de contingut, durant un vol al Perú amb destinació a Cusco. El jove va explicar a través de TikTok que havia viscut «el pitjor vol de tota la seva vida» després de patir un episodi de dolor i pànic que el va portar a pensar que tenia un problema greu de salut.
Nil Ojeda feia dies que arrossegava una grip, prenia medicaments i havia begut molta aigua per mantenir-se hidratat. Abans d’embarcar, segons va explicar, havia pres dues ampolles grosses, però va cometre un error que acabaria sent clau: no va anar al lavabo abans d’entrar a l’avió.
Un cop assegut, va començar a tenir moltes ganes d’orinar, però va decidir esperar que s’apagués el senyal del cinturó per no molestar el passatger del costat. El problema és que el vol es va retardar abans d’enlairar-se i la situació es va anar complicant. «Pensava que no aguantaria», va recordar.
El malestar va anar a més fins a convertir-se en un dolor molt intens a la bufeta. Durant l’ascens de l’avió, Nil Ojeda va començar a notar una forta punxada al costat esquerre, marejos i dolor abdominal. La sensació va ser tan estranya que fins i tot li van desaparèixer de cop les ganes d’orinar. «Vaig pensar que m’havia explotat alguna cosa», va explicar. També va admetre que va arribar a témer que li hagués passat alguna cosa al ronyó.
En ple estat de pànic, el youtuber es va aixecar del seient i va córrer cap al lavabo mentre per megafonia li demanaven que tornés al seu lloc. Allà va parlar amb les hostesses, molt nerviós, i els va dir: «Si us plau, si us plau, em passa alguna cosa». Dins del lavabo, fins i tot va comprovar si hi havia sang mentre orinava, convençut que podia tenir una lesió interna.
«Estava plorant de dolor i de l’ensurt», va assegurar Nil Ojeda. Després d’aquell episodi, va continuar el trajecte amb ansietat, nàusees, marejos i sensació de vertigen. La tripulació va estar pendent d’ell i li va oferir sucre i galetes per ajudar-lo a recuperar-se.
Finalment, el creador de contingut va aterrar a Cusco encara en estat de xoc. «No sé si va ser per la pressió de l’avió o què va passar», va comentar al vídeo. El que sí que tenia clar és que mai havia passat tanta por dins d’un vol.
