Pokémon aterra al Japó amb un aeroport propi: Pikachu, plats exclusius i marxandatge per reactivar Noto
Un reclam per tornar a omplir la terminal
La febre de Pokémon continua viva gairebé tres dècades després del seu gran esclat. La marca va néixer al Japó als anys noranta i va convertir-se en un fenomen mundial amb els videojocs, la sèrie d’animació, les cartes col·leccionables i, anys més tard, amb l’explosió de Pokémon GO, que va tornar a treure milers de fans al carrer. Aquell boom va demostrar que Pikachu i companyia no eren només cosa de nens: el món Pokémon té una comunitat enorme, fidel i disposada a viatjar per viure experiències temàtiques.
El Japó és, evidentment, el gran epicentre d’aquest univers, amb botigues oficials, cafeteries, esdeveniments i espais dedicats als personatges. Però la bogeria també és forta en països com els Estats Units, Corea del Sud, França, el Regne Unit o Espanya, on els fans continuen comprant marxandatge, jugant a les noves edicions i participant en trobades i tornejos.
Ara, aquesta passió farà un pas més amb l’obertura del primer aeroport amb temàtica de Pokémon. Serà a la península japonesa de Noto, a la prefectura d’Ishikawa, una zona que encara intenta recuperar-se del terratrèmol de l’1 de gener del 2024 i del tsunami posterior, que van deixar més de 200 morts i nombrosos danys.
Quin aeroport serà i quan obrirà?
L’aeroport serà rebatejat com a Aeroport Noto Satoyama Pokémon With You i obrirà les portes el 7 de juliol. L’objectiu és clar: atraure visitants, recuperar el turisme perdut després del desastre natural i donar nova vida a una regió que encara nota les conseqüències del sisme.
Les autoritats d’Ishikawa volen que aquest espai serveixi per oferir als fans de Pokémon “esdeveniments únics” i, alhora, generar més activitat turística a Noto. La iniciativa forma part d’una estratègia comercial que s’allargarà fins a finals de setembre del 2029.
Pikachu, figures gegants i plats exclusius
L’aeroport no serà una simple terminal amb quatre dibuixos. A la sala principal hi haurà un globus amb forma de Pikachu sobre un avió, envoltat de més d’un centenar de Pokémon de tipus Volador. Al vestíbul d’arribades, la decoració recrearà la natura de la zona i estarà presidida per tres figures tridimensionals de Pikachu, Plusle i Minun.
També hi haurà un restaurant amb plats exclusius de Pokémon i una botiga amb articles originals, des de samarretes fins a clauers. El projecte busca convertir el pas per l’aeroport en una experiència turística en si mateixa, pensada tant per als viatgers com per als fans que vulguin acostar-s’hi expressament.
Autobusos, Onsen i ruta temàtica
La proposta anirà més enllà de l’aeroport. Dos autobusos circularan per la prefectura d’Ishikawa decorats amb motius de Pokémon. Un farà el servei exprés entre Kanazawa i Wajima, i l’altre connectarà l’aeroport amb diferents punts temàtics de la península.
Aquest servei turístic funcionarà només els caps de setmana i festius i portarà els visitants fins a una instal·lació de bany de peus decorada amb elements del videojoc al complex termal de Wakura Onsen, a Nanao, i fins al monument ‘Sylveon with Love’, a la ciutat de Suzu.
Els passatgers que Noto vol recuperar
Les dades expliquen per què la regió aposta per un reclam tan potent. Abans del terratrèmol, entre el juliol del 2022 i el juny del 2023, l’aeroport va registrar més de 121.300 passatgers. L’any del sisme, la xifra va caure més d’un terç, fins als 81.480 viatgers. En el mateix període d’aquest any, ja se n’han registrat més de 97.370.
Actualment, a l’aeroport de Noto només hi opera ANA, amb dos vols que connecten Noto amb Haneda, a Tòquio: un al matí i un altre a la tarda, tant d’anada com de tornada. Amb Pikachu com a reclam, la prefectura espera que la terminal torni a omplir-se i que el món Pokémon ajudi Noto a recuperar part del turisme perdut.
