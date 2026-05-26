La ciència de la felicitat fa un gir: això és el que repeteixen cada dia les persones més felices
Arthur C. Brooks, professor a Harvard i expert en benestar, defensa que la felicitat no depèn només de l’èxit o dels diners, sinó de quatre hàbits sostinguts en el temps
La felicitat no és només qüestió de sort, diners o èxit professional. Segons Arthur C. Brooks, professor a Harvard i especialista en la ciència del benestar, les persones més felices acostumen a cuidar quatre pilars essencials: fe o espiritualitat, família, amistats reals i treball amb sentit.
Brooks defensa que la felicitat no és un estat permanent ni una meta final, sinó una pràctica que es construeix amb hàbits repetits durant anys. Harvard Kennedy School resumeix aquests pilars com una combinació de transcendència, relacions properes i una feina que aporti propòsit.
El treball ha de tenir sentit
Un dels punts que més destaca Brooks és la relació amb la feina. Moltes persones passen gran part del dia treballant, però no sempre senten que allò que fan tingui utilitat o aporti res als altres.
Segons l’expert, el treball contribueix més al benestar quan no és només una obligació econòmica, sinó també una forma de servei, contribució o creixement. No es tracta necessàriament de tenir una feina perfecta, sinó de trobar-hi algun tipus de sentit.
Quan una persona percep que el seu esforç serveix per alguna cosa, la feina deixa de ser només una càrrega i pot convertir-se en una font de satisfacció.
Amics de veritat, no només contactes
Un altre pilar clau són les amistats reals. Brooks diferencia entre els amics profunds i els simples contactes socials. Pots parlar amb molta gent al llarg del dia, rebre missatges, tenir reunions o interactuar a les xarxes, però continuar sentint-te sol.
Les amistats que més pes tenen en la felicitat són les que permeten parlar amb confiança, compartir preocupacions i sentir-se escoltat sense haver de demostrar res. En aquest sentit, Brooks parla de construir una mena de “cartera de felicitat” equilibrada, formada per família, amistat, feina i transcendència.
La quantitat de contactes no substitueix la qualitat dels vincles. I aquest és un dels errors més habituals en una societat hiperconnectada però sovint emocionalment distant.
Família i espiritualitat, els altres dos pilars
La família també ocupa un lloc central en aquesta teoria. Brooks adverteix que moltes relacions familiars es van desgastant per conflictes petits, discussions acumulades o distàncies que ningú acaba de reparar. Cuidar aquests vincles no sempre és fàcil, però pot tenir un impacte profund en el benestar emocional.
El quart pilar és la fe, entesa en un sentit ampli. Brooks no parla només de religió, sinó també d’espiritualitat, filosofia, meditació o qualsevol pràctica que ajudi a mirar més enllà d’un mateix. Aquesta idea de transcendència serveix per relativitzar problemes, trobar calma i sentir que la vida forma part d’alguna cosa més gran.
La felicitat, segons aquesta visió, no es troba en fer més coses, sinó en cuidar millor les importants. Treballar amb propòsit, mantenir amistats profundes, no deixar que la família es trenqui per inèrcia i reservar espais de calma poden semblar hàbits senzills, però repetits cada dia poden marcar una diferència enorme.
