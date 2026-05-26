L'inquietant avís de l'economista Niño Becerra: "La data límit és a finals de juny"
La tensió a l’estret d’Ormuz, una de les rutes energètiques més importants del món, pot acabar impactant en el preu dels carburants, l’alimentació i el transport
La tensió a l’estret d’Ormuz continua preocupant els mercats internacionals. Per aquest pas estratègic circula una part molt important del petroli i del gas natural liquat que abasteix Àsia, i qualsevol interrupció pot tenir conseqüències immediates sobre els preus de l’energia. Segons l’Administració d’Informació Energètica dels Estats Units, Ormuz és un dels principals colls d’ampolla del cru mundial, amb més de 21 milions de barrils diaris en trànsit en els últims registres disponibles.
L’economista Santiago Niño Becerra ha analitzat la situació al programa Tot es mou, de 3Cat, i ha situat a finals de juny una data clau per veure si el conflicte es desencalla o si les conseqüències econòmiques es fan més greus. Segons el seu diagnòstic, si no hi ha avenços abans d’aquest moment, el risc d’un encariment fort del cru pot créixer.
Per què Ormuz és tan important?
L’estret d’Ormuz connecta el golf Pèrsic amb el golf d’Oman i és una ruta essencial per al transport energètic. El seu bloqueig o tancament parcial no només afecta els països productors de la zona, sinó també grans compradors com la Xina, l’Índia, el Japó o Corea del Sud, que depenen en diferents graus del cru que surt per aquesta via.
Niño Becerra ha posat el focus en la Xina, que disposa de reserves importants de petroli i ha pogut resistir millor les primeres setmanes de tensió. Reuters ja va apuntar que el gegant asiàtic és el principal comprador de cru que passa per Ormuz i, alhora, un dels països més preparats per suportar una interrupció temporal gràcies als seus inventaris.
Tot i això, les reserves no són infinites. Per això l’economista insisteix que el calendari és important: si el conflicte s’allarga, el marge de maniobra es redueix i els mercats poden començar a anticipar escassetat o problemes de subministrament.
El risc: petroli més car i preus més alts
L’impacte més evident d’una crisi energètica és el preu del barril de petroli. Quan el cru puja, el primer efecte es nota en els carburants, però després es pot traslladar al transport, la indústria, els fertilitzants, els envasos i, finalment, als productes del supermercat.
Niño Becerra ha advertit que els consumidors podrien notar-ho en la cistella de la compra si els fabricants traslladen l’augment dels costos als preus finals. No seria un efecte immediat en tots els productes, però sí progressiu, especialment en sectors molt dependents del transport i de l’energia.
Els mercats ja han reaccionat amb nerviosisme en les últimes setmanes. Algunes informacions recents apunten que la Xina estaria reduint importacions i utilitzant reserves pròpies per esmorteir l’impacte, un factor que podria estar contenint una pujada encara més forta del petroli.
Una crisi global amb efectes locals
Encara que l’origen de la tensió sigui lluny, les conseqüències poden arribar ràpidament a Europa. A Catalunya, qualsevol encariment sostingut del petroli pot afectar el preu de la gasolina, el gasoil, el transport de mercaderies i determinats aliments. També pot pressionar empreses petites i autònoms, especialment els que depenen del vehicle o de la logística diària.
Ara bé, els experts també demanen prudència. L’evolució dependrà de si es manté o no el trànsit marítim, de les negociacions diplomàtiques i de la capacitat dels països importadors per recórrer a reserves o fonts alternatives. Alguns vaixells ja han pogut travessar l’estret en els últims dies, enmig d’intents diplomàtics per reobrir el pas amb més normalitat.
La data de finals de juny no és una predicció exacta, sinó un senyal d’alerta. Si el bloqueig o la tensió continuen, el petroli pot tornar a convertir-se en el gran factor d’inestabilitat econòmica. I, com ja ha passat altres vegades, el primer lloc on molts ciutadans ho poden notar és a la benzinera i al tiquet del supermercat.
