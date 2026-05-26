La multa sorpresa de la DGT: 500 euros i 4 punts per un error amb el carnet
El codi 78 limita la conducció als cotxes automàtics i pot sortir molt car si s’agafa un vehicle manual
Les multes de trànsit continuen sent una de les principals fonts de sancions a Espanya. Només el 2024, la DGT va formular més de 5,4 milions de denúncies a les carreteres de la seva competència i va recaptar gairebé 540 milions d’euros, segons l’informe d’Automobilistes Europeus Associades. La infracció més habitual va ser l’excés de velocitat, amb més de 3,4 milions de denúncies, seguida de circular amb la ITV caducada o desfavorable, conduir sense el permís adequat, fer servir el telèfon mòbil al volant i no portar el cinturó de seguretat.
En aquest context, hi ha una sanció que molts conductors desconeixen i que pot acabar amb una multa de 500 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet: conduir un cotxe manual quan el permís porta anotat el codi 78. Aquest codi apareix al revers del carnet de conduir i afecta les persones que es van examinar amb un vehicle de canvi automàtic.
El problema és que aquest permís no autoritza a conduir qualsevol turisme. El codi 78 limita el conductor als cotxes automàtics. Això vol dir que si una persona agafa un vehicle amb canvi manual, encara que tingui el permís B, la DGT pot considerar que no disposa de l’autorització adequada per portar aquell cotxe. La Llei de Trànsit considera molt greu conduir sense el permís corresponent i fixa, amb caràcter general, una sanció de 500 euros per a les infraccions molt greus. A més, conduir amb un permís que no habilita per aquell vehicle comporta la retirada de 4 punts.
Què diu la normativa sobre els cotxes automàtics?
El Reglament General de Conductors estableix que un vehicle manual és aquell que té pedal d’embragatge o una palanca que el conductor ha d’accionar per canviar de marxa. La resta es consideren vehicles automàtics. També deixa clar que, si l’aspirant fa l’examen pràctic amb un cotxe automàtic, aquesta circumstància queda indicada al permís i només habilita per conduir vehicles d’aquestes característiques.
Aquesta limitació ha guanyat pes amb l’auge dels vehicles elèctrics, híbrids i automàtics, cada vegada més habituals. Molts conductors opten per examinar-se amb un automàtic perquè resulta més senzill: no cal controlar l’embragatge ni el canvi de marxes. Però aquesta decisió té una conseqüència directa: si al carnet hi figura el codi 78, no es pot portar un cotxe manual.
L’error que pot sortir car
El descuit pot arribar en situacions molt quotidianes: agafar el cotxe d’un familiar, llogar un vehicle durant les vacances o conduir un turisme manual pensant que el permís B serveix per a tot. Si el conductor té el codi 78, això pot comportar una multa de fins a 500 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet.
Per evitar-ho, la recomanació és senzilla: revisar el revers del carnet de conduir abans de posar-te al volant d’un vehicle diferent de l’habitual. Si no hi apareix el codi 78, es poden conduir tant cotxes manuals com cotxes automàtics dins de la categoria autoritzada. Si hi apareix, l’autorització queda limitada als automàtics i un simple descuit pot acabar en sanció.
