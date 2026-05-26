Nuria Roure, psicòloga: «Dormir menys de 6 hores et fa perdre fins a un 30% de capacitat cognitiva»
L’experta parla dels riscos de descansar poc de manera recurrent
Cristian Miguel Villa
Dormir poc té un efecte molt negatiu sobre el cervell, encara que ni ho notis. Aquesta és la tesi que defensa Nuria Roure, una psicòloga experta en son que ha parlat sobre l’impacte de descansar poc de manera recurrent.
Segons explica la psicòloga, està demostrat que dormir menys de 6 hores amb regularitat no només genera una lògica sensació de cansament en la persona, sinó que també redueix la seva capacitat cognitiva fins a un 30%.
El més curiós del que explica Roure és que les persones que pateixen aquesta pèrdua cognitiva no en són conscients. Tanmateix, el seu cervell perd capacitat creativa i de concentració, i és més propens a prendre decisions impulsives en lloc de decisions ben meditades.
A més d’aquests efectes més evidents, l’experta assenyala que altres impactes que pot tenir la falta de son acumulada són els errors de memòria, una pitjor regulació emocional i, en general, una pitjor salut física.
En aquest sentit, la falta de son està relacionada amb un augment del risc de patir malalties com la diabetis, l’obesitat, problemes cardiovasculars i un deteriorament mental més gran. És a dir, descansar malament no suposa només que et trobis més cansat.
La idea que defensa Roure és ben clara: de la mateixa manera que ens preocupem en el dia a dia per qüestions com fer exercici o cuidar l’alimentació, també hauríem d’assegurar-nos que el nostre cervell rep el descans que necessita.
Com explica la psicòloga, és només durant el son que el nostre cervell té la capacitat de «reparar-se». Per això, mantenir horaris de son saludables i evitar elements com la cafeïna o les pantalles abans d’anar a dormir són claus per aconseguir aquest descans adequat.
En definitiva, Nuria Roure deixa una idea molt clara: dormir bé no és un luxe ni una recomanació secundària. És una necessitat bàsica perquè el cervell pugui rendir com cal. I, encara que moltes vegades no ho notis, la falta de descans acaba passant factura al cap.
