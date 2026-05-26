Ni ous ni iogurt: els 7 esmorzars amb més proteïna que triomfen entre els nutricionistes
Hi ha aliments més proteics que els primers que et venen al cap
David Cruz
Durant molts anys, els ous s’han considerat el rei indiscutible dels esmorzars saludables gràcies al seu elevat contingut en proteïnes. Ara bé, cada vegada més nutricionistes destaquen altres aliments que tenen encara més contingut proteic i que, alhora, ofereixen beneficis addicionals per a la salut.
Alguns d’aquests, per cert, sorprenen perquè són molt poc habituals en el primer àpat del dia, però poden aportar tota l’energia que necessites per afrontar una llarga jornada de feina.
Quins són els aliments que tenen més proteïna que l’ou i el iogurt?
La nutricionista Kaytee Hadley explica que consumir proteïnes al matí ajuda a estabilitzar el sucre en sang, reduir la gana a mig matí i mantenir la sensació de sacietat durant més temps. L’ideal és arribar a entre 20 i 30 grams de proteïna a l’esmorzar.
Un dels aliments que més s’ha destacat últimament és la mantega d’ametlla: amb més de 20 grams de proteïna per cada 100 grams, supera l’ou i aporta greixos saludables, fibra i minerals com el magnesi o el zinc. És recomanable combinar-la amb pa germinat o civada.
Un altre producte estrella és el salmó fumat, que conté més de 18 grams de proteïna i també destaca per la seva aportació d’omega-3, beneficiós per a la salut cardiovascular.
Entre les alternatives menys conegudes hi ha el teff, un cereal molt popular a l’Àfrica que guanya presència en les dietes saludables. Ric en proteïna, ferro i calci, s’utilitza per preparar farinetes similars a les de civada.
Pel que fa a les opcions germinades, guanya pes el tofu germinat, que, per exemple, ofereix més proteïna que el tofu convencional.
La llista la completen el pa germinat, la civada integral i el mató o formatge cottage, un aliment que molts nutricionistes consideren una autèntica bomba proteica.
