El truc d'un expert per triar la síndria més dolça: fixa’t en aquest detall abans de comprar-la
Les marques marronoses, la taca groga i el pes poden donar pistes sobre si una síndria és madura, sucosa i plena de sabor
Triar una bona síndria pot semblar una loteria. A l’estiu, quan ve més de gust menjar fruita fresca, no hi ha res pitjor que arribar a casa, obrir-la i descobrir que és aigualida, poc dolça o massa verda. Per això, cada temporada tornen els trucs per encertar-la al supermercat o a la fruiteria.
El creador de contingut i entrenador personal Daniel Fuentes, conegut a les xarxes com @maydenyt, ha popularitzat un consell molt senzill: mirar bé les taques marrons i les petites cicatrius de la pell. Segons explica, aquestes marques poden indicar que la síndria ha tingut una bona pol·linització i que, per tant, podria ser més dolça.
Les taques marrons són bona senyal?
Les marques marronoses o línies rugoses que apareixen a la pell de la síndria es coneixen sovint com a webbing. Diversos experts les relacionen amb el procés de creixement i pol·linització del fruit, i poden ser una pista que la síndria ha madurat bé. Tot i això, no són una garantia absoluta: cal mirar més senyals abans de decidir-se.
Una de les més fiables és la taca groga d’un lateral, també anomenada “taca de camp”. És la zona on la síndria ha estat en contacte amb el terra mentre madurava. Si és de color groc crema o groc intens, sol indicar que el fruit ha tingut temps de madurar. Si és blanca o verdosa, podria haver-se collit massa aviat.
El pes i el so també importen
Un altre truc molt útil és comparar síndries de mida semblant i triar la que pesi més. Una síndria pesada acostuma a tenir més aigua i, per tant, més possibilitats de ser sucosa. També convé buscar peces amb forma uniforme, sense cops profunds, esquerdes ni zones toves.
El clàssic cop amb els artells tampoc és cap ximpleria. Una síndria madura sol fer un so profund i buit, mentre que un so massa apagat pot indicar que encara és verda o que la textura interior no és la millor. No és una prova infal·lible, però combinada amb la taca groga i el pes pot ajudar molt.
També cal fixar-se en la pell: millor si és d’un verd fosc mat que no pas brillant. La pell massa lluent pot ser senyal que la síndria encara no ha arribat al punt òptim.
La combinació que gairebé mai falla
A l’hora de comprar, la millor síndria serà sovint la que compleixi diverses condicions alhora: taca groga marcada, pes elevat per la seva mida, pell mate, forma regular i algunes marques marronoses a la superfície.
En canvi, és millor desconfiar de les síndries amb taques blanques, cops importants, zones enfonsades o una pell massa brillant. També convé evitar les que semblen molt lleugeres en comparació amb altres de la mateixa mida.
No hi ha cap truc que garanteixi el 100% d’encert, però aquests senyals poden reduir molt el marge d’error. La pròxima vegada que vagis a comprar una síndria, no et quedis només amb el copet: gira-la, pesa-la, mira’n la taca groga i fixa’t en les marques de la pell. La diferència entre una síndria normal i una de ben dolça pot estar just aquí.
