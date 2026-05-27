Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
Jacob Watson comparteix casa amb llogaters que paguen menys a canvi d’ajudar-lo amb tasques quotidianes, una fórmula que li permet mantenir autonomia sense renunciar a la companyia
Envellir a casa és el desig de moltes persones grans, però no sempre és fàcil. La pèrdua de mobilitat, els problemes de salut o la soledat poden fer que continuar vivint sol es converteixi en un repte. Jacob Watson, un home de 84 anys de Portland, als Estats Units, ha trobat una solució poc habitual: compartir casa amb llogaters que l’ajuden a canvi d’un lloguer reduït.
Watson viu en una casa de tres habitacions i dos banys on havia previst passar la vellesa amb la seva dona, ja morta. Amb el temps, i arran de problemes de salut com la degeneració macular, va començar a tenir dificultats per fer tasques quotidianes com conduir, cuinar o utilitzar l’ordinador.
Una alternativa a la residència
Abans de prendre la decisió, Watson va visitar diversos centres per a gent gran, però no s’hi va sentir còmode. Volia continuar al seu entorn, conservar la seva rutina i evitar una mudança que li fes perdre independència.
La fórmula que va trobar va ser senzilla: oferir habitacions a preu per sota del mercat a persones disposades a col·laborar unes hores a la setmana. Segons ha explicat, els seus companys de casa l’ajuden amb la compra, alguns àpats, el transport, la tecnologia i petites gestions del dia a dia.
El pacte inclou unes vuit hores setmanals d’ajuda, prou per donar-li suport sense convertir la convivència en una relació de dependència constant.
Companyia sense perdre llibertat
Una de les claus de l’èxit és que els llogaters tenen la seva pròpia vida, feina i rutines. Watson no busca algú que estigui pendent d’ell tot el dia, sinó una presència propera que li permeti no viure completament sol.
Aquest model li aporta companyia, seguretat i ajuda pràctica, però alhora li deixa espai personal. De fet, ha explicat que també valora tenir moments per estar sol a casa i mantenir la sensació de control sobre la seva vida.
La casa també estava pensada per facilitar aquesta etapa: ell i la seva dona ja havien adaptat part de l’habitatge, incloent-hi un bany accessible a la planta baixa, amb la idea de poder envellir-hi el màxim temps possible.
Un model que pot inspirar altres persones grans
La història de Watson arriba en un moment en què molts països busquen alternatives a les residències tradicionals. L’envelliment de la població, l’encariment de l’habitatge i la soledat no desitjada fan créixer l’interès per fórmules com les cases compartides, el cohabitatge sènior o els acords d’ajuda mútua entre generacions.
No és una solució vàlida per a tothom, perquè requereix confiança, normes clares i una bona selecció de les persones que entren a viure a casa. Però en casos com el de Watson pot convertir-se en un equilibri molt valuós: continuar a la pròpia llar, rebre suport i mantenir una vida més autònoma.
Al final, el seu cas planteja una pregunta cada vegada més important: envellir bé no sempre vol dir triar entre viure sol o anar a una residència. De vegades, la resposta pot ser compartir casa sense perdre la llibertat.
