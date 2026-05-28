La Botiga al Carrer de l’estiu omplirà Girona de comerç local el 30 de maig
Girona Centre Eix Comercial impulsa una nova edició d’una de les cites més esperades de la temporada, amb més de 60 establiments participants i una gran varietat de productes als carrers del centre i de l’eixample
Girona tornarà a viure el pròxim 30 de maig una de les jornades comercials més esperades de l’any. La Botiga al Carrer de l’estiu, impulsada per Girona Centre Eix Comercial, convertirà els principals carrers del centre i de l’eixample en un gran aparador a l’aire lliure, amb més de 60 comerços participants, productes de qualitat, preus especials i un ambient pensat per gaudir de la ciutat.
La iniciativa, plenament consolidada dins el calendari comercial gironí, permet als establiments sortir al carrer i apropar encara més la seva oferta als clients. Durant tot el dia, els visitants hi trobaran propostes de moda, complements, esports, òptica, joieria, decoració, joguines, maternitat, alimentació i molts altres sectors, en una jornada que combina compra de proximitat, passeig urbà i dinamització comercial.
Els comerços participants estaran repartits per diferents punts de l’eix comercial de Girona, entre els quals destaquen el carrer Migdia, la Rambla de la Llibertat, el carrer Nou, Santa Clara, el carrer Hortes, el carrer Fontanilles, Pare Claret, plaça Catalunya i la zona de Gran Via Jaume I / Joan Maragall. Aquesta distribució permetrà omplir de vida diversos espais comercials de la ciutat i convidarà veïns i visitants a redescobrir establiments i carrers amb una mirada diferent.
L’edició d’estiu arriba en un moment clau de la temporada comercial i turística. Per això, la jornada es presenta també com una oportunitat per reforçar el paper del comerç de proximitat com a motor de vida urbana, relació social i atractiu de ciutat. Any rere any, La Botiga al Carrer atrau milers de persones i contribueix a dinamitzar l’activitat dels establiments gironins.
Girona Centre Eix Comercial convida la ciutadania i els visitants a sortir al carrer i gaudir d’un dia de compres, ambient i oportunitats a l’inici de la temporada. La Botiga al Carrer se celebrarà de 10.00 a 20.30 h i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
Establiments amb parada
Carrer Migdia
- CAPELLI
- ESPORTS PARRA
- IMMA NENS
- MAGATZEMS LA PALMA
- MAMAA MATERNITAT
- MICKEY MONTSE
- MORGAN
- NUDUKA IN
- MUY MUCHO
- MULTIÓPTICAS SOLÀ
- PEACOCK
- SAVA BARCELONA
- SP WORKSHOP
- VADEBIO
- VISTA OPTICA GIRONA
- WETHEM JEWELS
Jaume I
- NIUTA
- ONIX
- WHITE ICE
Rambla
- CALÇATS GIRALT
- CASA PIJAUME
- GIRONA FC
- LINGAM
- UNIK
Carrer Hortes
- TUA MISURA
Carrer Santa Clara
- BER.SUS
- CHANGE LINGERIE
- D'EVE
- DRAPPS
- GI SAC
- JOIERIA RAMÍREZ DE CARTAGENA
- LA GROSSA JOCS I JOGUINES
- METROPOLIS
- MULTIÓPTICAS SOLÀ
- POMES FRUITERIA
- RIBES
- SCARLATTA COLLECTION
- SOMSIS
- SIMORRA
- TAMARIS
- TONI PONS
- ZEPPELIN, UN MÓN DE JOCS
Plaça Catalunya
- BASSÓ
Carrer Fontanilles
- HORTÈNSIA
Carrer Nou
- AKILIA ESPORTS
- ARGENCE
- BARRET SINCLAIR
- BE & CO
- BONET
- CAL CISTELLER
- CANIGÓ
- CULINARIUM
- GEMMA GALLA
- JUGUETTOS
- KLSAT'S
- LA JUGANERA
- ÒPTICA CORAL
- OTSO
- PEACOCK
- PERRUQUERIA TONS
- STREET ONE
- UNNATI
