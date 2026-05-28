Confirmat pel BOE: Així ha hagut de canviar la teva nòmina el primer trimestre del 2026
La nova ordre de cotització a la Seguretat Social té efectes retroactius des de l’1 de gener i obliga empreses i assessories a revisar càlculs ja aplicats
El BOE ha confirmat un canvi que afecta directament moltes nòmines del primer trimestre de 2026. L’Ordre PJC/297/2026, publicada el 31 de març i en vigor des de l’1 d’abril, fixa les noves normes de cotització a la Seguretat Social, atur, FOGASA i formació professional per a aquest any. El punt clau és que la norma té efectes des de l’1 de gener de 2026.
Això vol dir que moltes empreses havien calculat les nòmines de gener, febrer i març amb criteris provisionals i ara han d’ajustar-les a les regles definitives. El canvi no implica necessàriament una gran variació en el salari net de tots els treballadors, però sí que pot modificar bases de cotització, aportacions i regularitzacions.
Per què s’han de revisar les nòmines?
La nova ordre estableix les bases i tipus de cotització per a 2026. Entre altres dades, fixa el topall màxim de cotització del règim general en 5.101,20 euros mensuals i confirma els tipus aplicables a contingències comunes, atur, FOGASA i formació professional.
El problema és el calendari. La norma es va publicar quan el primer trimestre ja estava pràcticament tancat, però amb efectes retroactius des de gener. Per això, les cotitzacions ja liquidades poden haver quedat desfasades i cal regularitzar-les.
Segons el Boletín Noticias RED 05/2026, la Seguretat Social regularitzarà d’ofici les liquidacions de gener i febrer que s’hagin vist afectades per l’ordre. En canvi, el mes de març ha generat més queixes entre gestors laborals, perquè arriba en un moment en què moltes empreses ja havien preparat o tancat els càlculs.
Qui ho pot notar més?
L’impacte afecta sobretot empreses, assessories, departaments de recursos humans i autònoms amb treballadors a càrrec. Són ells qui han de revisar cotitzacions, adaptar programes de nòmines i comprovar si cal fer ajustos o liquidacions complementàries.
Els treballadors poden notar-ho en la nòmina si canvien les seves bases de cotització o determinades aportacions vinculades a la Seguretat Social. En alguns casos, la diferència pot ser petita; en altres, dependrà del salari, el tipus de contracte, les bases aplicades i les particularitats de cada empresa.
També hi poden influir elements com el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional, les cotitzacions addicionals o els canvis en bases mínimes i màximes. Per això, no totes les nòmines es veuran afectades de la mateixa manera.
Què hauries de comprovar a la teva nòmina?
Si treballes per compte d’altri, val la pena revisar les nòmines de gener, febrer i març de 2026, especialment l’apartat de cotització. Cal mirar la base de contingències comunes, la base d’atur i formació, les deduccions a càrrec del treballador i qualsevol regularització posterior.
El canvi no és una paga extra ni una retallada automàtica, sinó una actualització de cotitzacions amb efectes retroactius. Tot i això, pot alterar petites quantitats del net mensual o generar ajustos en nòmines posteriors.
Per això, si veus una diferència inesperada, el millor és demanar a l’empresa o a l’assessoria laboral el detall de la regularització. En una nòmina, pocs euros poden tenir una explicació tècnica, però també convé assegurar-se que el càlcul s’ha aplicat correctament.
