La fruita que pot ajudar-te a dormir millor
Aurelio Rojas assenyala el kiwi, els nabius i la poma com a bones opcions per a la nit
Menjar fruita i verdura cada dia és un dels hàbits més recomanats per cuidar la salut. Aporten vitamines, minerals, fibra, aigua i antioxidants, i ajuden a mantenir una alimentació més equilibrada. A diferència dels dolços, els refrescos o la brioixeria, els seus sucres són naturals i arriben acompanyats de nutrients que el cos necessita.
Ara bé, no totes les fruites tenen el mateix efecte si es mengen abans d’anar a dormir. El cardiòleg Aurelio Rojas, molt conegut a les xarxes socials pels seus consells de salut, ha posat el focus en aquest hàbit nocturn i defensa que algunes opcions poden ser més adequades que d’altres per afavorir el descans.
La importància de menjar fruita i verdura
Les fruites i verdures són una part essencial d’una dieta saludable. Ajuden a protegir el sistema cardiovascular, afavoreixen la digestió, contribueixen al bon funcionament del sistema immunitari i poden reduir el risc de diferents problemes de salut quan formen part d’un estil de vida equilibrat.
També són importants perquè aporten fibra, un component clau per a la salut intestinal i per augmentar la sensació de sacietat. Per això, els experts recomanen consumir-ne diverses racions al dia i prioritzar-les davant d’aliments ultraprocessats.
Què diu Aurelio Rojas?
Segons el cardiòleg, el moment en què mengem també pot influir en com ens trobem. Abans de dormir, l’objectiu és triar aliments que no provoquin pujades brusques del sucre en sang ni activin massa l’organisme. Per això, Rojas destaca algunes fruites amb baix índex glucèmic i amb nutrients que poden ajudar a tenir un son més reparador.
L’expert recorda que la fruita és saludable, però matisa que algunes opcions són més recomanables a la nit que d’altres.
El kiwi, una de les millors opcions
Entre les fruites que recomana Aurelio Rojas hi ha el kiwi. Aquesta fruita destaca pel seu contingut en vitamina C i per aportar compostos relacionats amb la producció de serotonina, una substància vinculada al benestar i al descans.
A més, el kiwi té un baix índex glucèmic, cosa que el converteix en una opció interessant per prendre abans d’anar a dormir sense alterar de manera important els nivells de glucosa. També pot tenir beneficis per al sistema immunitari i la salut intestinal.
Nabius i fruits vermells, antioxidants per a la nit
Una altra opció recomanada són els fruits vermells, especialment els nabius. Són rics en antioxidants naturals, com els polifenols, que ajuden a protegir el sistema cardiovascular i poden contribuir a reduir processos inflamatoris.
Segons Rojas, els nabius no eleven bruscament el sucre en sang ni estimulen en excés el sistema nerviós durant la nit. Per això poden afavorir un descans més profund i continu.
La poma, saciant i digestiva
La poma també apareix entre les fruites destacades per l’expert. Consumida amb pell i ben rentada, aporta fibra soluble, com la pectina, que ajuda a millorar la digestió i augmenta la sensació de sacietat.
Això pot ser útil per a les persones que tenen gana abans d’anar a dormir, però volen evitar aliments pesats o amb massa sucre.
Les fruites que convé moderar a la nit
Rojas també adverteix que algunes fruites més riques en sucres, com el plàtan, el raïm, el mango o la pinya, poden provocar una resposta més elevada de la insulina. Tot i que en alguns casos poden donar sensació de son, també podrien afectar la qualitat del descans i fer que algunes persones es llevin més cansades.
La clau, per tant, no és eliminar fruites, sinó triar millor el moment de consumir-les. La fruita és saludable, però abans de dormir poden ser més adequades les opcions que ajuden a mantenir estable el sucre en sang i no interfereixen en el son.
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
- Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat