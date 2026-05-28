Hisenda vigila aquests moviments en efectiu: la retirada que pot fer saltar les alarmes
L’Agència Tributària recorda que no hi ha un límit màxim per treure diners del banc, però determinades quantitats poden exigir identificació o justificació
Treure diners en efectiu continua sent una operació habitual, malgrat l’ús creixent de targetes, Bizum i pagaments amb el mòbil. Ara bé, l’Agència Tributària manté sota control determinats moviments bancaris per prevenir el frau fiscal i el blanqueig de capitals.
La primera idea important és clara: Hisenda no prohibeix retirar grans quantitats de diners ni hi ha una multa automàtica per treure 3.000 euros del banc. De fet, l’Agència Tributària ja ha desmentit que existeixi una sanció només per fer aquesta operació. El problema pot arribar si el moviment és sospitós o si no es pot justificar l’origen o el destí dels diners.
A partir de quin import et poden demanar dades?
Segons el Banc d’Espanya, les entitats poden exigir identificació quan es fan operacions en efectiu i l’han de demanar necessàriament quan l’operació és igual o superior a 1.000 euros. Això pot afectar tant retirades com ingressos, sobretot si es fan en finestreta o si l’entitat considera que cal reforçar el control.
La vigilància acostuma a augmentar quan els moviments arriben o superen els 3.000 euros, especialment si són recurrents, no encaixen amb el perfil habitual del client o es fan amb bitllets de valor elevat. En aquests casos, el banc pot registrar l’operació, demanar més informació o conservar dades per si Hisenda o els organismes de prevenció de blanqueig les requereixen.
Què has de fer si retires una quantitat elevada?
Si necessites treure una suma important, el més prudent és avisar abans el banc, sobretot perquè molts caixers tenen límits diaris propis. També convé conservar el justificant de l’operació i poder explicar per què retires aquests diners: una compra, una reforma, un pagament puntual o qualsevol altre motiu legal.
El mateix passa amb els ingressos en efectiu. Si poses diners al compte, és recomanable poder acreditar-ne l’origen, especialment si provenen d’una venda, d’un estalvi acumulat o d’un pagament rebut.
No és il·legal, però cal poder justificar-ho
Treure diners del teu compte no és cap infracció per si mateix. El que pot generar problemes és que l’operació no tingui una explicació coherent o que s’intenti ocultar un moviment econòmic que hauria de tributar.
Per això, abans de retirar una quantitat elevada, val la pena actuar amb normalitat però amb previsió: identificar-se si cal, guardar comprovants i evitar fraccionar operacions de manera artificial. Hisenda no persegueix qui fa servir efectiu legalment, sinó els moviments que poden amagar frau, ingressos no declarats o blanqueig de capitals.
