Pablo Alcalde, entrenador personal: «Aquests sopars “lleugers” et fan despertar amb més panxa»
L’expert en fitnes va compartir un nou consell a través del seu compte personal d’X
Ricardo Castelló
Alguns ciutadans prefereixen evitar el sopar per perdre pes, però és un dels àpats més importants perquè ajuda a evitar dejunis prolongats, aporta els nutrients necessaris i també prevé les baixades d’energia o l’ansietat l’endemà.
No obstant això, molts intenten fer àpats lleugers, però l’entrenador personal Pablo Alcalde va advertir a través del seu compte d’X, abans coneguda com a Twitter, que hi ha «sopars “lleugers” que et fan despertar amb panxa, per la qual cosa cal intentar evitar-los costi el que costi».
El primer és l’amanida. Tot i que pot semblar el sopar perfecte per perdre greix, l’expert en fitnes va remarcar que «moltes salses venen carregades d’oli, sucre i calories amagades». Va voler deixar clar que «l’enciam no és el problema, però sí convertir una amanida en una hamburguesa líquida».
El segon sopar que va esmentar va ser el iogurt amb granola: «Sona sa, ràpid i lleuger, però entre el iogurt de gustos, la granola i “una mica més” per sobre, pots ingerir centenars de calories sense adonar-te’n».
Un altre dels avisos que va donar és sobre el pa integral amb embotit, perquè «molts pans d’aquest tipus són pa blanc disfressat». Sobre l’embotit, l’expert va ser clar: «Sol venir amb sal, greix i moltes calories en poc volum. Sopar ràpid, panxa lenta».
Tampoc no entén com hi ha gent que sopa coquetes d’arròs amb crema, tot i que va matisar: «El problema comença quan hi poses crema de cacauet, xocolata, mel o plàtan».
L’aliment que no és gens saludable són els cereals fitness, segons Alcalde. «La capsa diu integral, fibra, energia o proteïna. La teva gana només sent sucre i poca sacietat. Et menges un bol. Després un altre de més petit “per acabar”. I al final vas sopar com un nen, però esperes un abdomen d’adult».
Finalment, va assegurar que no és gens saludable sopar fruita en excés: «La fruita és bona, però sopar només fruita per compensar el dia acostuma a sortir malament. No t’omple igual que un àpat complet amb proteïna i, quan no sopes de veritat, la gana torna més tard».
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
- Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat