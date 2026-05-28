Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
escombraries Gironamillor coca Sant Joannou hospital Gironameteorologia GironaTorrot SaltGirona FC
instagramlinkedin

Pablo Alcalde, entrenador personal: «Aquests sopars “lleugers” et fan despertar amb més panxa»

L’expert en fitnes va compartir un nou consell a través del seu compte personal d’X

El nou consell de Pablo Alcalde.

El nou consell de Pablo Alcalde.

Ricardo Castelló

Alguns ciutadans prefereixen evitar el sopar per perdre pes, però és un dels àpats més importants perquè ajuda a evitar dejunis prolongats, aporta els nutrients necessaris i també prevé les baixades d’energia o l’ansietat l’endemà.

No obstant això, molts intenten fer àpats lleugers, però l’entrenador personal Pablo Alcalde va advertir a través del seu compte d’X, abans coneguda com a Twitter, que hi ha «sopars “lleugers” que et fan despertar amb panxa, per la qual cosa cal intentar evitar-los costi el que costi».

El primer és l’amanida. Tot i que pot semblar el sopar perfecte per perdre greix, l’expert en fitnes va remarcar que «moltes salses venen carregades d’oli, sucre i calories amagades». Va voler deixar clar que «l’enciam no és el problema, però sí convertir una amanida en una hamburguesa líquida».

El segon sopar que va esmentar va ser el iogurt amb granola: «Sona sa, ràpid i lleuger, però entre el iogurt de gustos, la granola i “una mica més” per sobre, pots ingerir centenars de calories sense adonar-te’n».

Pa integral

Pa integral / GOOGLE

Un altre dels avisos que va donar és sobre el pa integral amb embotit, perquè «molts pans d’aquest tipus són pa blanc disfressat». Sobre l’embotit, l’expert va ser clar: «Sol venir amb sal, greix i moltes calories en poc volum. Sopar ràpid, panxa lenta».

Tampoc no entén com hi ha gent que sopa coquetes d’arròs amb crema, tot i que va matisar: «El problema comença quan hi poses crema de cacauet, xocolata, mel o plàtan».

L’aliment que no és gens saludable són els cereals fitness, segons Alcalde. «La capsa diu integral, fibra, energia o proteïna. La teva gana només sent sucre i poca sacietat. Et menges un bol. Després un altre de més petit “per acabar”. I al final vas sopar com un nen, però esperes un abdomen d’adult».

Notícies relacionades

Finalment, va assegurar que no és gens saludable sopar fruita en excés: «La fruita és bona, però sopar només fruita per compensar el dia acostuma a sortir malament. No t’omple igual que un àpat complet amb proteïna i, quan no sopes de veritat, la gana torna més tard».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents