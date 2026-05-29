Alegria per a milers de conductors a Espanya: es lliuren de la ITV si el seu cotxe figura en aquesta llista
La resta haurà de continuar passant la Inspecció Tècnica de Vehicles cada un o dos anys
Paula Blanco
Cada any (o cada dos si el cotxe té menys de 10 anys) arriba el gran examen per al nostre vehicle: passar la ITV. Després de demanar la cita prèvia és el moment que els mecànics especialitzats del centre de la Inspecció Tècnica de Vehicles que hàgim escollit examinin al detall cada part del cotxe per verificar que aquest és apte per a la circulació.
Des dels llums fins als pneumàtics, tot ha d’estar en ordre per aconseguir l’adhesiu i poder així circular en regla durant un altre any o dos.
Una excepció cridanera
Han de passar tots els vehicles la ITV? Compte, que hi ha sorpreses. Tot i que sembli estrany, des de l’any 2025 n’hi ha alguns que no tenen per què sotmetre’s a la ITV mai més.
Parlem dels vehicles que han sigut matriculats abans de l’1 de gener de 1950, independentment que siguin cotxes o motos. S’estima que a Espanya encara circulen uns quants milers de vehicles amb aquesta antiguitat, segons es desprèn de les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) i de la Federació Espanyola de Vehiculos Anguos (FEVA).
La DGT ha volgut recalcar la importància d’aquests automòbils com a part del nostre patrimoni cultural, per això la seva intenció d’incrementar el nombre de vehicles històrics al nostre país. Per a això, ofereix en la nova normativa un gran avantatge per als qualificats com històrics, per la qual cosa si estàs en possessió d’un d’ells, podràs beneficiar-te de l’avantatge de no haver de passar mai més la ITV.
La qüestionada ITV de les motos
Els portuguesos han alçat la veu i el seu Parlament els ha fet cas. Des de fa 12 anys hi havia grups a Portugal que volien derogar l’ITV obligatòria a les motos, per la qual cosa després de tanta lluita han aconseguit el seu objectiu. Així doncs, a Portugal defensen que no és un procés necessari, ja que les dades de sinistralitat en motos no són tan altes com en altres vehicles. D’altra banda, remarquen que els mateixos conductors de motos són bastant conscients del perill de pilotar una moto en mal estat.
De fet, les dades són clares: malgrat que el nombre de motos al país ha crescut en un 400% des de 1995, les morts en accidents de motocicletes s’han reduït en un 80 %. A més, entre el 2010 i el 2020 Portugal es va posicionar com el segon estat membre de la Unió Europea que va aconseguir la reducció més gran a les morts viàries, arribant a un descens del 47%,d’acord amb l’informe del Consell Europeu de Seguretat en el Transport (ETSC).
A Espanya continua vigent
Un moviment bastant rebel, ja que a Europa no són pocs els països que han sigut obligats a implantar-la, com a França. De fet, en el cas francès també s’estava lluitant perquè les motos no passessin l’ITV de forma periòdica, però no van poder amb les pressions. En el cas d’Espanya és més complicat. Per començar, al nostre país les estacions d’ITV tenen una enorme importància en temes econòmics. A més, tots els conductors tenen aquesta inspecció com una cosa quotidiana i bastant normalitzada, per no parlar que no és un moviment especialment majoritari.
