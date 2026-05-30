El truc viral contra les mosques que pots fer amb una bossa, aigua i paper d’alumini
Aquest remei casolà s’ha popularitzat com una manera senzilla d’espantar les mosques a l’estiu, tot i que la neteja i les mosquiteres continuen sent les mesures més efectives
Amb l’arribada de la calor, també tornen les mosques i altres insectes que entren per finestres, balconeres i portes obertes. La cuina sol ser una de les zones més afectades, sobretot si hi ha fruita madura, restes de menjar, plats bruts o escombraries orgàniques.
Entre els trucs casolans que cada estiu tornen a circular, n’hi ha un que destaca perquè és barat, fàcil i només necessita tres elements: una bossa transparent, aigua i paper d’alumini. El mètode promet mantenir les mosques allunyades sense insecticides ni productes químics.
Com es prepara el truc?
El procediment és molt senzill. Cal omplir mitja bossa de plàstic transparent amb aigua, introduir-hi unes quantes boles petites de paper d’alumini, tancar-la bé i penjar-la prop d’una finestra, una porta o una balconera.
La teoria és que els reflexos de l’aigua i de l’alumini poden desorientar les mosques. Com que aquests insectes tenen una visió molt sensible al moviment i a la llum, els defensors del truc asseguren que les formes distorsionades dins la bossa les fan evitar aquella zona.
Ara bé, no és una solució infal·lible. Pot funcionar com a reforç puntual, però no substitueix les mesures bàsiques per evitar que les mosques entrin o es quedin dins de casa.
El que realment les atrau
Les mosques busquen sobretot menjar, humitat i restes orgàniques. Per això, a l’estiu és important tapar bé els aliments, buidar sovint les escombraries, netejar superfícies de cuina i no deixar fruita massa madura a la vista.
També convé revisar cubells, plats de mascotes, zones humides, desaigües i qualsevol racó on puguin quedar restes. Sovint, el problema no és només que entrin per la finestra, sinó que troben motius per quedar-s’hi.
Les mosquiteres continuen sent una de les solucions més efectives i menys agressives. Permeten ventilar sense deixar passar insectes i eviten haver de recórrer constantment a esprais o insecticides.
Plantes i altres aliats naturals
Algunes plantes aromàtiques també poden ajudar a fer menys atractius determinats espais. L’alfàbrega, la menta, la citronel·la o l’espígol són opcions habituals a finestres, balcons i cuines. No eliminen una plaga, però poden servir com a complement.
Un altre recurs útil és el ventilador. Els corrents d’aire dificulten el vol de les mosques i poden reduir-ne la presència mentre es cuina o es menja.
El truc de la bossa amb aigua i paper d’alumini pot ser curiós i fàcil de provar, però la millor defensa continua sent una combinació de neteja, aliments ben tapats, escombraries tancades i barreres físiques. A l’estiu, petits hàbits poden marcar la diferència entre una casa plena d’insectes i una llar molt més tranquil·la.
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Un local històric de Girona deixa la plaça del Vi després de 90 anys per anar al Mercadal
- Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027
- Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
- Caminar sense sortir de casa: l’entrenament de 5 minuts que triomfa a internet
- Un multireincident intenta atacar dos policies locals amb un ganivet a Blanes i l’acaben reduint a punta de pistola
- El rodatge de la superproducció d'Amazon 'Tomb Raider' blinda el Barri Vell