Vas de vacances? Alerta amb aquest número d’habitació si vols dormir tranquil a l’hotel
Els experts en viatges recomanen evitar les cambres acabades en “01”, perquè sovint són a prop d’ascensors, escales i zones de pas
Quan reservem un hotel, acostumem a mirar el preu, la ubicació, les estrelles, les fotos o les opinions d’altres clients. Però hi ha un detall que molts viatgers passen per alt i que pot marcar la diferència entre descansar bé o passar una nit plena de sorolls: el número d’habitació.
L’expert en viatges Javier Sobrino, fundador de Descubriendo Viajes, recomana evitar les habitacions acabades en “01”, com ara la 101, la 201 o la 301. Segons la seva experiència, aquestes cambres solen estar situades a les cantonades de cada planta, molt a prop dels ascensors, les escales o les zones de servei de l’hotel.
Per què les habitacions “01” poden ser les pitjors?
El problema principal és el soroll. Les habitacions situades al costat de l’ascensor o de les escales acostumen a tenir més trànsit de persones: hostes que arriben tard, altres que marxen d’hora, personal de neteja, carrets de servei, portes que s’obren i es tanquen o el mateix mecanisme de l’ascensor.
Això pot ser especialment molest si el viatge és per descansar, si tens el son lleuger o si vas amb criatures. Segons Sobrino, si la idea és tenir una estada tranquil·la, és millor demanar una habitació més allunyada d’aquestes zones de pas.
Quines altres habitacions convé evitar?
Les acabades en “01” no són les úniques conflictives. També és recomanable evitar cambres situades just damunt o sota bars, restaurants, sales d’esdeveniments, gimnasos, piscines o zones de càrrega i descàrrega. En aquests casos, el soroll pot aparèixer molt d’hora al matí o allargar-se fins ben entrada la nit.
També poden ser menys tranquil·les les habitacions que donen a carrers amb molt trànsit, terrasses d’oci nocturn o patis interiors amb maquinària de climatització. Per això, abans d’acceptar la clau, val la pena preguntar on és exactament la cambra.
Com demanar una habitació més tranquil·la
El millor moment per fer la petició és abans d’arribar a l’hotel, en el moment de la reserva o enviant un correu uns dies abans. Es pot demanar una habitació allunyada de l’ascensor, de les escales i de les zones comunes, preferiblement en una planta alta o al final del passadís.
Si en arribar t’assignen una habitació acabada en “01”, pots demanar educadament si hi ha alguna alternativa disponible. Molts hotels intenten adaptar-se a aquestes peticions si tenen ocupació suficient.
No sempre es pot escollir habitació, però preguntar no costa res. I en plena temporada de vacances, aquest petit detall pot evitar-te nits de soroll, cops de porta i passos constants pel passadís. De vegades, el descans no depèn només de l’hotel que tries, sinó també de la porta que t’acaba tocant.
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Un local històric de Girona deixa la plaça del Vi després de 90 anys per anar al Mercadal
- Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027
- Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
- Caminar sense sortir de casa: l’entrenament de 5 minuts que triomfa a internet
- Un multireincident intenta atacar dos policies locals amb un ganivet a Blanes i l’acaben reduint a punta de pistola
- El rodatge de la superproducció d'Amazon 'Tomb Raider' blinda el Barri Vell