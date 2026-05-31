Bones notícies per als majors de 45 anys i els joves a l’atur: tindran prioritat en les noves polítiques d’ocupació
La nova estratègia no crea ajuts econòmics, sinó programes d’orientació i formació
Claudio Torres
El Govern espanyol ha posat en marxa una nova estratègia d’ocupació amb la qual busca reforçar la inserció laboral dels col·lectius que tenen més dificultats per accedir o tornar al mercat de treball, especialment els joves i els majors de 45 anys en situació d’atur. Tanmateix, la mesura no implica la creació d’un nou ajut econòmic ni d’un subsidi extraordinari.
La iniciativa forma part de l’Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l’Ocupació 2025-2028, ja aprovada i publicada al Butlletí Oficial de l’Estat. Aquest marc servirà per canalitzar milers de milions d’euros cap a les comunitats autònomes amb l’objectiu de finançar programes de formació, orientació laboral i acompanyament personalitzat per a persones desocupades.
El plantejament de l’Executiu se centra a adaptar les polítiques d’ocupació a un context marcat per l’envelliment de la població, la transformació digital del mercat laboral i la necessitat de millorar l’ocupabilitat de determinats perfils. Segons diferents projeccions demogràfiques, Espanya afronta un augment sostingut de la població major de 65 anys, cosa que incrementa la pressió sobre el sistema de pensions i reforça la necessitat d’allargar la vida laboral activa.
La principal novetat no és en els diners que reben les persones aturades, sinó en la manera com se les acompanya en el procés de cerca de feina. El nou model aposta per una atenció més individualitzada, amb itineraris personalitzats que analitzen el perfil de cada persona i dissenyen un pla específic per millorar les seves possibilitats d’inserció.
Entre les eines previstes hi ha l’orientació professional continuada, la formació subvencionada i els programes de requalificació, especialment en àmbits com la digitalització o l’economia verda.
Dins d’aquesta estratègia, el SEPE i els serveis autonòmics d’ocupació han establert diversos grups considerats prioritaris:
- Joves que busquen la seva primera experiència laboral.
- Aturats de llarga durada.
- Persones majors de 45 anys.
- Persones amb discapacitat.
- Dones amb més dificultats d’inserció.
- Beneficiaris de prestacions o subsidis.
En el cas dels majors de 45 anys, l’objectiu és facilitar la seva reincorporació laboral mitjançant formació adaptada i suport intensiu, ja que solen trobar més barreres després de perdre la feina. Per als joves, l’enfocament se centra en programes de formació dual, pràctiques i accés a sectors emergents.
Per participar en aquests programes caldrà estar inscrit com a demandant d’ocupació i mantenir actualitzada la situació al servei públic corresponent. A més, els usuaris hauran d’integrar-se en itineraris d’inserció laboral i complir les condicions específiques de cada iniciativa.
El que sí que està aprovat és el reforç de les polítiques actives d’ocupació i el finançament de programes de formació i orientació. El que no existeix, ara per ara, és un nou ajut econòmic universal per a joves o majors de 45 anys a l’atur.
