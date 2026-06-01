Alerta amb el sol aquest estiu: les cremes que sí protegeixen, segons l’OCU

Un estudi analitza 29 protectors solars i assenyala els més recomanats

Aplicar-se crema solar / @ freepic.diller

Abril Benítez

Amb l’arribada de l’estiu, la platja, la piscina i les hores a l’aire lliure tornen a guanyar protagonisme. Però també ho fan els riscos del sol. Les cremades solars no són només una molèstia d’uns dies: exposar-se sense protecció pot afavorir l’envelliment prematur de la pell, les taques, lesions cutànies i augmentar el risc de càncer de pell.

Els experts fa anys que insisteixen en el mateix missatge: cal protegir-se sempre que hi hagi exposició solar, encara que el dia sembli ennuvolat o encara que no es tingui la sensació de cremar-se. La radiació ultraviolada, tant UVA com UVB, pot danyar la pell de manera acumulativa i silenciosa.

La moda perillosa de no posar-se crema

En els últims temps, també han crescut alguns discursos que qüestionen l’ús de crema solar o defensen prendre el sol sense protecció per aconseguir un bronzejat més ràpid. Els especialistes alerten que aquesta moda pot ser perillosa, sobretot en infants, persones amb pell clara, gent amb antecedents familiars de melanoma o persones que passen moltes hores a l’exterior.

El bronzejat, de fet, és una resposta de defensa de la pell davant el dany solar. Per això els experts recomanen utilitzar un protector solar adequat, aplicar-lo en quantitat suficient, renovar-lo cada dues hores i tornar-lo a posar després de banyar-se o suar.

L’estudi de l’OCU sobre les cremes solars

En aquest context, l’OCU ha analitzat 29 cremes solars corporals d’alta i molt alta protecció pensada per a tota la família. L’estudi s’ha centrat en productes amb SPF 50/50+, tant per a adults com per a infants.

L’organització ha comprovat al laboratori si aquests protectors compleixen la protecció anunciada davant la radiació UVB i UVA. Per fer-ho, els envasos es van cobrir amb adhesius opacs perquè ni els voluntaris ni els analistes sabessin quin producte estaven provant. Cada crema es va testar amb un mínim de 10 i un màxim de 20 resultats vàlids.

A més de la protecció solar, l’OCU també ha valorat l’etiquetatge, la composició, les proves d’ús, l’impacte ambiental dels ingredients i l’envàs.

Els quatre protectors solars més recomanats

Segons l’OCU, el millor protector solar del conjunt de l’estudi és Apivita Sun Safe Infantil 50, un producte en esprai. També destaca Nivea Sun Protect & Hydrate Lotion SPF 50+, que ha estat el més ben valorat en el test d’ús.

La selecció dels productes més recomanats també inclou Mustela Stick Solar Alta Protección SPF 50 i Decathlon Spray Solar Active SPF 50, tots dos amb una bona qualificació dins de l’anàlisi.

La pregunta de cada estiu: es pot fer servir la crema solar de l’any passat?

Una crema que protegeix menys del que promet

L’estudi conclou que 28 dels 29 productes analitzats compleixen la protecció solar indicada. L’excepció és Heliocare 360° Fotoprotector Pediàtrics Mineral SPF 50+, que, segons l’OCU, no arriba al nivell de protecció anunciat a l’etiqueta, ni en protecció UVB ni en protecció UVA.

Això no vol dir que no protegeixi del sol, però sí que ho faria menys del que promet. Per això l’organització remarca la importància de triar bé el protector solar i no deixar-se guiar només per l’envàs o pel factor anunciat.

Com protegir-se bé del sol

Els experts recomanen aplicar la crema solar abans de sortir de casa, repetir l’aplicació sovint i evitar les hores centrals del dia, quan la radiació és més intensa. També és important complementar la protecció amb gorra, ulleres de sol, roba adequada i ombra.

Perquè prendre el sol pot formar part de l’estiu, però fer-ho sense protecció pot sortir molt car. I aquest any, segons l’OCU, hi ha protectors que compleixen el que prometen i altres que convé mirar amb lupa abans de posar-los a la bossa de platja.

