Arriben els mosquits: la planta que pots posar a casa per mantenir-los lluny
Arriben els mosquits: la planta que pots posar a casa per mantenir-los lluny
Amb l’arribada de la calor i les nits xafogoses, obrir finestres i balconeres es converteix gairebé en una necessitat. Però sovint això també vol dir deixar entrar els mosquits, amb el seu brunzit constant i les picades que poden arruïnar el descans.
Entre els remeis casolans més populars hi ha una planta molt habitual a la cuina mediterrània: l’alfàbrega. A més de servir per aromatitzar plats, aquesta planta desprèn una olor intensa que pot ajudar a fer menys atractives finestres, balcons i terrasses per als mosquits.
Per què l’alfàbrega pot ajudar?
L’alfàbrega conté compostos aromàtics que li donen el seu perfum característic. Aquesta olor, agradable per a moltes persones, pot resultar molesta per a alguns insectes. Per això, col·locar una planta d’alfàbrega fresca prop de la finestra, al balcó o a la cuina pot actuar com a petit repel·lent natural.
Ara bé, no és una barrera infal·lible. Tenir una planta a casa pot ajudar, però no evitarà tots els mosquits si hi ha finestres obertes, llums encesos, aigua estancada o molts insectes a l’exterior.
L’alfàbrega funciona millor com a reforç, no com a única solució.
Altres plantes que també poden espantar insectes
A banda de l’alfàbrega, hi ha altres plantes aromàtiques que sovint s’utilitzen per intentar reduir la presència de mosquits. Entre les més conegudes hi ha la citronel·la, l’espígol, la menta, el romaní o el gerani llimona.
Aquestes plantes poden ser útils en finestres, balcons i terrasses, especialment si es col·loquen a prop de les zones d’entrada. A més, tenen l’avantatge que decoren, fan bona olor i no obliguen a fer servir productes químics a l’interior de casa.
Tot i això, si el problema és important, les mosquiteres continuen sent una de les mesures més efectives. Permeten ventilar sense deixar passar insectes i són especialment recomanables a dormitoris.
La clau és evitar que criïn
Més enllà de les plantes, la mesura més important contra els mosquits és eliminar qualsevol punt d’aigua estancada. Plats de testos, galledes, joguines, desaigües, safareigs o petits recipients poden convertir-se en llocs de cria, sobretot en èpoques de calor.
Per això convé revisar balcons, patis i jardins cada pocs dies. També ajuda apagar llums innecessaris a prop de finestres, utilitzar ventiladors i mantenir portes i finestres protegides al vespre.
Una planta d’alfàbrega pot ser una aliada senzilla, econòmica i decorativa, però la millor defensa és combinar-la amb bons hàbits: mosquiteres, ventilació controlada i cap aigua acumulada a prop de casa.
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
- Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis