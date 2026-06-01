Hisenda permetrà deduir fins a 1.356 euros als propietaris que compleixin aquest requisit
L’assegurança de la llar vinculada a determinades hipoteques, clau en les deduccions
David Cruz
Cada any, milers de contribuents presenten la declaració de la renda sense revisar un dels avantatges fiscals més desconeguts relacionats amb l’habitatge.
Ara, l’Agència Tributària ho ha tornat a recordar: hi ha una despesa que molts propietaris paguen de manera obligatòria i que els pot ajudar a recuperar fins a 1.356 euros.
La clau es troba en l’assegurança de la llar vinculada a determinades hipoteques. Tot i que la majoria de propietaris la consideren simplement un requisit bancari més, en alguns casos forma part de les deduccions associades a la compra de l’habitatge habitual.
Tanmateix, no tots els contribuents se’n poden beneficiar. Hisenda manté aquest avantatge fiscal únicament per als qui van comprar el seu habitatge abans de l’1 de gener del 2013 i continuen pagant una hipoteca associada a aquest immoble.
Es tracta del règim transitori de deducció per inversió en habitatge habitual, un dels pocs beneficis fiscals que van sobreviure a les reformes tributàries dels últims anys.
El més cridaner és que molts propietaris desconeixen que part de l’assegurança exigida pel banc es pot incloure dins de les despeses deduïbles relacionades amb la hipoteca. Això significa que una pòlissa que fa anys que paguen podria contribuir a reduir la factura fiscal en la pròxima campanya de la renda.
La normativa estableix una base màxima de deducció de 9.040 euros anuals. Sobre aquesta quantitat s’aplica un percentatge del 15%, cosa que permet arribar a una reducció de fins a 1.356 euros.
No obstant això, Hisenda recorda que únicament és deduïble la part de l’assegurança directament vinculada a la garantia hipotecària de l’habitatge. Les cobertures addicionals contractades voluntàriament no formen part d’aquest benefici fiscal.
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
- Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis