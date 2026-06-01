Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
docents Gironaesfondrament Gironaprostitució low costaldarulls FrançaBàsquet Gironaplatges per a gossos
instagramlinkedin

Hisenda permetrà deduir fins a 1.356 euros als propietaris que compleixin aquest requisit

L’assegurança de la llar vinculada a determinades hipoteques, clau en les deduccions

Arcadi España, ministre d'Hisenda.

Arcadi España, ministre d'Hisenda.

David Cruz

Cada any, milers de contribuents presenten la declaració de la renda sense revisar un dels avantatges fiscals més desconeguts relacionats amb l’habitatge.

Ara, l’Agència Tributària ho ha tornat a recordar: hi ha una despesa que molts propietaris paguen de manera obligatòria i que els pot ajudar a recuperar fins a 1.356 euros.

La clau es troba en l’assegurança de la llar vinculada a determinades hipoteques. Tot i que la majoria de propietaris la consideren simplement un requisit bancari més, en alguns casos forma part de les deduccions associades a la compra de l’habitatge habitual.

Tanmateix, no tots els contribuents se’n poden beneficiar. Hisenda manté aquest avantatge fiscal únicament per als qui van comprar el seu habitatge abans de l’1 de gener del 2013 i continuen pagant una hipoteca associada a aquest immoble.

Es tracta del règim transitori de deducció per inversió en habitatge habitual, un dels pocs beneficis fiscals que van sobreviure a les reformes tributàries dels últims anys.

El més cridaner és que molts propietaris desconeixen que part de l’assegurança exigida pel banc es pot incloure dins de les despeses deduïbles relacionades amb la hipoteca. Això significa que una pòlissa que fa anys que paguen podria contribuir a reduir la factura fiscal en la pròxima campanya de la renda.

La normativa estableix una base màxima de deducció de 9.040 euros anuals. Sobre aquesta quantitat s’aplica un percentatge del 15%, cosa que permet arribar a una reducció de fins a 1.356 euros.

Notícies relacionades

No obstant això, Hisenda recorda que únicament és deduïble la part de l’assegurança directament vinculada a la garantia hipotecària de l’habitatge. Les cobertures addicionals contractades voluntàriament no formen part d’aquest benefici fiscal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents