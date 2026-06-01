El truc del got i la moneda: El truc per vigilar casa teva quan marxes de vacances

Aquest gest casolà pot alertar-te si hi ha hagut una apagada mentre eres de vacances i els aliments s’han descongelat sense que ho sàpigues

Bruna Segura

Girona

Marxar de vacances vol dir deixar la casa buida durant dies i confiar que tot continuarà igual quan tornem. Però no tots els imprevistos són visibles. Una apagada elèctrica pot afectar la nevera i el congelador, fer malbé els aliments i passar completament desapercebuda si la llum torna abans que arribem.

Per evitar aquest dubte, s’ha popularitzat un truc molt senzill: el del got d’aigua congelada amb una moneda. No evita l’apagada, però pot ajudar a detectar si el congelador ha perdut temperatura durant prou estona perquè els aliments s’hagin descongelat i tornat a congelar.

Com funciona el truc?

El procés és molt fàcil. Abans de marxar, omple un got amb aigua i posa’l al congelador. Quan l’aigua s’hagi congelat del tot, col·loca una moneda a sobre del gel i deixa el got dins del congelador fins que tornis.

En arribar a casa, només cal mirar on és la moneda. Si continua a la part superior, vol dir que el gel no s’ha desfet. Si la moneda ha baixat o és al fons del got, és senyal que el gel s’ha fos en algun moment i després s’ha tornat a congelar. En aquest cas, cal revisar molt bé els aliments.

Quan cal llençar el menjar?

Les recomanacions de seguretat alimentària són clares: si la porta es manté tancada, una nevera conserva els aliments en bon estat durant unes 4 hores sense electricitat. Un congelador ple pot aguantar fins a 48 hores, i un de mig ple, unes 24 hores.

Si els aliments del congelador encara tenen cristalls de gel o es mantenen a 4 °C o menys, es poden tornar a congelar, tot i que poden perdre qualitat. Però si s’han descongelat del tot i han estat massa temps a temperatura elevada, el més segur és llençar-los.

No s’ha de tastar mai un aliment per comprovar si està en bon estat. Si hi ha dubtes, especialment amb carn, peix, marisc, ous, làctics o plats cuinats, és millor no arriscar-se.

Altres gestos abans de marxar

A més del truc del got i la moneda, convé buidar les escombraries, no deixar aliments delicats a la nevera, tancar bé aixetes i finestres i, si el viatge és llarg, valorar tallar la clau de pas de l’aigua.

També pot ser útil deixar el congelador ben ple o agrupar els aliments, perquè així conserven millor el fred. I si tens algun producte especialment delicat, millor consumir-lo abans de marxar.

Una moneda i un got d’aigua no protegeixen la casa, però sí que poden evitar un ensurt alimentari. És un truc barat, ràpid i útil per saber si, mentre eres fora, el congelador ha fallat més del compte.

