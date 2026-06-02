Tens aire condicionat a casa? Aquest estiu et podrien multar amb 3.000 euros si reuneix aquestes condicions
Instal·lar la unitat exterior sense permís de la comunitat pot comportar conflictes, denúncies i sancions municipals si altera la façana, fa soroll o incompleix les ordenances
Amb l’arribada de la calor, molts propietaris es plantegen instal·lar aire condicionat a casa. Però col·locar la màquina exterior a la façana no és una decisió que es pugui prendre lliurement, sobretot si es viu en un edifici amb comunitat de veïns.
La Llei de Propietat Horitzontal estableix que cap propietari pot modificar elements comuns, com la façana, si altera la configuració exterior de l’edifici, perjudica altres veïns o afecta la seguretat. Això vol dir que, abans d’instal·lar un aparell visible des del carrer o en una zona comunitària, cal consultar els estatuts i demanar autorització a la comunitat.
Per què pot haver-hi multa?
La façana és un element comú de l’edifici, encara que l’habitatge sigui privat. Per això, instal·lar-hi una unitat exterior pot considerar-se una alteració estètica o estructural si no hi ha permís.
A més, no només hi entra en joc la comunitat. També poden intervenir les ordenances municipals, que regulen qüestions com l’impacte visual, la distància a finestres, el soroll, el degoteig d’aigua o la seguretat de la instal·lació. En alguns municipis, les sancions per instal·lacions irregulars poden arribar als 3.000 euros, segons la gravetat i la normativa local.
Què ha de fer el propietari abans d’instal·lar-lo?
El primer pas és revisar si la comunitat té una norma aprovada sobre els aires condicionats: ubicació permesa, tipus d’instal·lació, tubs, desguàs, soroll o criteris estètics. Si no hi ha cap criteri clar, el més prudent és portar la proposta a la junta de propietaris.
També cal comprovar la normativa de l’ajuntament i contractar un instal·lador autoritzat. Una màquina mal col·locada pot generar vibracions, molèsties acústiques, degoteig sobre altres finestres o risc de caiguda de peces.
No sempre està prohibit, però cal fer-ho bé
Tenir aire condicionat no és il·legal. El problema apareix quan la instal·lació afecta la façana o altres elements comuns sense permís. En alguns casos es pot autoritzar si respecta l’estètica de l’edifici, no molesta i compleix la normativa tècnica.
La millor manera d’evitar sancions és no instal·lar res pel teu compte. Abans de posar la màquina exterior, cal parlar amb la comunitat, revisar les ordenances i deixar-ho tot documentat. A l’estiu, l’aire condicionat pot ser gairebé imprescindible, però una instal·lació mal feta pot acabar sortint molt més cara que l’aparell.
