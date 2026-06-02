Tens el fill empadronat a casa? Compte: Una mare jubilada perd la pensió per aquest motiu
La justícia avala la retirada d’una pensió no contributiva perquè els ingressos de la unitat de convivència superaven els límits establerts
Un simple tràmit administratiu pot tenir conseqüències inesperades. Això és el que li ha passat a una dona que cobrava una pensió no contributiva des de feia anys i que l’ha acabat perdent després que el seu fill aparegués empadronat al mateix domicili.
El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó ha confirmat la decisió de l’Administració de retirar-li la prestació en considerar que la situació econòmica de la llar havia canviat i ja no complia els requisits exigits per continuar cobrant-la.
A més, la resolució obliga la beneficiària a retornar 22.918 euros, corresponents a les quantitats percebudes durant els anys en què, segons l’Administració, la situació real no s’ajustava a les condicions de la prestació.
Què va passar exactament?
La dona rebia una pensió no contributiva de jubilació des del 2015 perquè complia els requisits d’edat i manca de recursos econòmics. Però una revisió administrativa realitzada el 2023 va detectar que el seu fill figurava empadronat al mateix habitatge des del 2020.
Aquest detall va ser determinant. En les pensions no contributives, no només es tenen en compte els ingressos del beneficiari, sinó també, en determinats casos, els de la unitat econòmica de convivència.
L’Administració va considerar que mare i fill formaven part d’aquesta mateixa unitat i va sumar els ingressos de tots dos. El resultat superava els límits econòmics establerts per mantenir la prestació.
L’empadronament pot afectar algunes ajudes
El cas posa de manifest una realitat que moltes persones desconeixen: l’empadronament no només serveix per acreditar el domicili habitual. També pot tenir efectes en ajudes públiques, beques, complements socials, pensions no contributives o prestacions vinculades als ingressos familiars.
Ara bé, els experts recorden que estar empadronat al mateix domicili no implica automàticament perdre una ajuda. Cada prestació té la seva normativa específica i s’analitzen factors com la convivència efectiva, els ingressos, el grau de parentiu o la situació personal de cada membre de la llar.
Per això és important informar qualsevol canvi de situació a l’organisme corresponent i consultar com pot afectar les prestacions que es perceben.
Una devolució de gairebé 23.000 euros
Després de revisar el cas, la justícia ha avalat la interpretació de l’Administració i ha confirmat que la pensió ja no complia els requisits econòmics exigits.
La conseqüència és especialment dura: a més de perdre la prestació, la dona haurà de retornar 22.918 euros cobrats durant el període en què, segons la resolució, no tenia dret a percebre-la.
El cas és un recordatori de la importància de comunicar qualsevol canvi familiar o econòmic quan es rep una prestació pública. Un tràmit aparentment rutinari, com empadronar un familiar al domicili, pot acabar tenint efectes importants sobre determinades ajudes i pensions.
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- La Pastisseria Buhigas de Caldes busca relleu abans de tancar portes aquest any
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros