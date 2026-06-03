L’Estatut dels Treballadors ho deixa clar: la pausa del cafè ha de ser d'aquesta durada concreta, ni més ni menys
La llei reconeix un descans mínim durant la jornada quan es treballen més de sis hores seguides, tot i que no sempre compta com a temps efectiu de feina
La pausa del cafè és un dels moments més habituals de la jornada laboral. Serveix per desconnectar uns minuts, descansar la vista, estirar les cames o comentar el dia amb els companys. Però no és només una qüestió de costum: en determinats casos, el descans està reconegut per l’Estatut dels Treballadors.
La normativa estableix que, quan la jornada diària continuada supera les sis hores, l’empresa ha de garantir un període de descans d’una durada mínima de 15 minuts. És el que moltes plantilles coneixen com la pausa del cafè, tot i que legalment no depèn de si el treballador pren cafè o no.
Quan tens dret a aquest descans?
El descans mínim de 15 minuts s’aplica quan la jornada és continuada i supera les sis hores. És a dir, si una persona treballa de manera seguida durant més de sis hores, té dret a aquesta pausa.
En el cas dels treballadors menors de 18 anys, la protecció és més gran: el descans ha de ser d’almenys 30 minuts sempre que la jornada continuada superi les quatre hores i mitja.
Aquest temps té una funció clara: reduir la fatiga, evitar riscos laborals i millorar la salut física i mental dels treballadors durant jornades llargues.
Es cobra o no es cobra?
Aquí hi ha un dels punts que genera més dubtes. El descans no sempre compta com a temps de treball efectiu. Només es considera temps treballat quan així ho estableix el conveni col·lectiu, el contracte o un acord amb l’empresa.
Això vol dir que, en alguns llocs, la pausa forma part de la jornada i es cobra com qualsevol altre temps de feina. En altres, pot considerar-se un descans no retribuït i quedar fora del còmput de treball efectiu.
Per això, el més important és revisar el conveni aplicable a cada sector o empresa, perquè pot millorar el mínim legal i establir pauses més llargues o condicions més favorables.
També hi ha descans entre jornades
L’Estatut dels Treballadors també fixa un descans mínim de 12 hores entre el final d’una jornada i l’inici de la següent. Aquest punt és especialment important en feines amb torns, horaris partits o canvis de jornada.
La pausa del cafè, per tant, no és un privilegi ni una concessió informal. Quan es compleixen els requisits, és un dret laboral. Ara bé, la seva durada, si es paga o no i com s’organitza depèn del conveni, del contracte i de l’organització interna de cada empresa.
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Josep Maria Campabadal, nou president de Llet Nostra: 'El nostre primer objectiu és trobar una envasadora a Catalunya. No ens agrada haver d'anar a Burgos, però ens hi hem vist obligats
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- La UE canvia les normes i La DGT confirma que dos nous dispositius seran obligatoris