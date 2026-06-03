La Llei de benestar animal confirma la mesura per als bars que neguin l’entrada de gossos al local
La normativa també introdueix un sistema de sancions més estricte per als qui incompleixin les obligacions establertes
Xavi Espinosa
La Llei 7/2023 de benestar animal, en vigor, prohibeix expressament deixar animals solts o sense supervisió en espais públics, parcs, jardins i llocs d’accés públic. Els propietaris han de portar els gossos lligats i controlats, i responsabilitzar-se de qualsevol dany, amb la possibilitat de rebre una sanció econòmica segons les ordenances municipals.
Aquesta normativa busca garantir unes condicions dignes per a gossos, gats i fures, establint drets bàsics per a la seva cura i promovent una convivència responsable entre persones i animals.
La llei no només reconeix els animals com a éssers sensibles, sinó que també fixa una sèrie d’obligacions per als qui hi conviuen. Entre aquestes responsabilitats hi ha proporcionar-los una alimentació adequada, atenció veterinària i un entorn segur, i evitar qualsevol forma de maltractament o abandonament.
Sancions aplicables
La normativa també introdueix un sistema de sancions més estricte per als qui incompleixin les obligacions establertes. Les infraccions considerades lleus poden comportar multes de fins a 10.000 euros, mentre que les greus i molt greus arriben a quantitats molt més elevades. En situacions especialment serioses, les autoritats poden adoptar mesures addicionals, com retirar l’animal, tancar establiments o impedir temporalment treballar amb animals.
Un dels temes que més interès genera és l’accés dels animals de companyia als espais públics i als mitjans de transport. L’article 29 estableix que els serveis de transport, tant públics com privats, hauran de facilitar l’accés de mascotes sempre que no representin un perill per a les persones ni per a altres animals. Tanmateix, aquesta autorització estarà subjecta a les normes sanitàries i de seguretat corresponents.
En el cas dels taxis i vehicles de transport amb conductor, els professionals podran admetre animals de manera voluntària, llevat que hi hagi una causa justificada per impedir-ne l’accés. D’altra banda, les companyies ferroviàries, marítimes i aèries hauran d’establir condicions específiques per permetre el trasllat de mascotes, respectant sempre els requisits d’higiene i seguretat establerts per cada empresa.
Podran entrar els animals als bars?
Pel que fa a bars, hotels, restaurants i comerços, la llei permet que els establiments acceptin animals en aquelles zones on no es manipulin aliments. No obstant això, cada negoci podrà decidir si admet o no mascotes a l’interior. Quan l’accés estigui prohibit, el local tindrà l’obligació de col·locar un cartell visible des de l’exterior que informi clarament d’aquesta limitació.
En edificis públics i dependències administratives, la normativa resulta més favorable per als qui conviuen amb animals. Com a norma general, es permetrà l’accés de mascotes tret que hi hagi una prohibició expressa i degudament senyalitzada. Aquesta mesura pretén facilitar la integració dels animals de companyia en la vida quotidiana i evitar restriccions innecessàries.
La llei també preveu una excepció important per als gossos d’assistència. Aquests animals podran accedir lliurement a qualsevol espai acompanyant la persona a qui ajuden, sense estar subjectes a limitacions d’aforament ni a prohibicions generals. D’aquesta manera, la normativa garanteix els drets de les persones que depenen d’aquests gossos per desenvolupar la seva vida diària amb normalitat.
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