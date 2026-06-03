L’ocell de 75 anys que dona esperança a un planeta que perd animals a un ritme alarmant
Wisdom, l’albatros salvatge més vell conegut, ha tornat a criar al Pacífic
El planeta viu una crisi silenciosa que afecta milers d’espècies. Cada vegada hi ha més animals amenaçats per la contaminació, la sobrepesca, el canvi climàtic, la degradació dels hàbitats i la pressió humana sobre els ecosistemes. La pèrdua d’espais naturals, l’explotació dels recursos, els residus tòxics i la destrucció del litoral han posat moltes poblacions animals contra les cordes.
En aquest context de risc d’extinció i fragilitat ambiental, una notícia ha donat una alegria inesperada als científics: Wisdom, una femella d’albatros de Laysan, considerada l’ocell salvatge més vell del món del qual hi ha constància científica, ha tornat a criar als 75 anys.
L’exemplar ha estat vist alimentant un nou pollet a l’atol de Midway, al Pacífic, en unes imatges difoses pel Servei de Pesca i Vida Silvestre dels Estats Units (USFWS). La notícia ha despertat interès mundial perquè Wisdom no només desafia el pas del temps, sinó que també representa una esperança per a una espècie marcada durant anys per la mortalitat, la contaminació i les amenaces ambientals.
La culpa humana darrere la crisi dels animals
La situació de molts animals salvatges no es pot entendre sense mirar el paper dels humans. En el cas dels albatros de Laysan, una de les amenaces més greus va ser la contaminació per plom a Midway. Una avaluació feta el 2009 va estimar que uns 10.000 albatros morien cada any després d’ingerir restes de pintura amb plom procedents d’antics edificis militars abandonats a la zona.
Aquest focus de contaminació va afectar directament la supervivència dels exemplars i la viabilitat de la colònia. La situació no va començar a canviar fins al 2018, quan el Govern dels Estats Units va donar per resolt el problema i va declarar l’atol de Midway lliure de plom.
Però el plom no és l’única amenaça. Els científics també alerten dels efectes de la sobrepesca, el canvi climàtic, la degradació del litoral i la recol·lecció d’ous i cries. El panorama continuarà sent delicat si no es redueixen aquestes pressions, perquè moltes espècies depenen d’ecosistemes molt concrets i qualsevol alteració pot posar-ne en risc la reproducció.
Wisdom, una història que comença als anys cinquanta
El cas de Wisdom és excepcional. El seu seguiment ha estat possible gràcies a l’anella Z333, col·locada pel Servei Geològic dels Estats Units (USGS) als anys cinquanta. A partir d’aquest registre, els experts calculen que aquesta femella d’albatros va néixer, a tot estirar, el 1951.
Això la converteix en una referència científica única: és l’au salvatge més longeva documentada i, alhora, continua demostrant una capacitat reproductiva extraordinària. Al llarg de la seva vida, es calcula que ha post entre 50 i 60 ous i que una trentena de pollets han arribat a créixer i volar.
Els albatros de Laysan són ocells oceànics que passen fins al 90% de la vida volant sobre el mar. Només tornen a terra per niar i criar. Aquesta característica fa que siguin molt difícils d’estudiar i que el seguiment de Wisdom tingui encara més valor per als investigadors.
Una espècie fidel
Els albatros són coneguts per mantenir la mateixa parella durant bona part de la vida. En el cas de Wisdom, el seu company habitual era Akeakamai, un nom que en llengua nativa significa “amant de la saviesa”. Però aquest mascle no ha estat vist a Midway des del 2022.
Des del Refugi Nacional de Vida Silvestre de l’Atol de Midway, els responsables consideren probable que Akeakamai hagi mort. Tot i això, Wisdom ha continuat fent rituals de festeig amb altres mascles i ha aconseguit tornar a criar.
La biòloga de l'USFWS Beth Flint ho explica així: «Creiem que Wisdom ha tingut altres parelles. Tot i que els albatros s’aparellen de per vida, poden trobar nous companys si, per exemple, la seva parella anterior mor».
Aquesta frase ajuda a entendre per què la notícia és tan important. Wisdom no només ha sobreviscut durant dècades en un entorn ple d’amenaces, sinó que ha estat capaç d’adaptar-se i continuar contribuint a la recuperació de la seva espècie.
Una alegria enmig d’un futur incert
La nova cria de Wisdom és una bona notícia enmig d’un panorama ambiental complicat. En un moment en què moltes espècies pateixen per la pressió humana i per la transformació accelerada del planeta, aquest naixement demostra que els esforços de conservació poden tenir resultats.
L'USGS va identificar Wisdom fa més de mig segle, l'USFWS continua documentant la seva activitat i el Refugi Nacional de Vida Silvestre de l’Atol de Midway la manté com una icona de la colònia. La seva història és una prova viva que protegir els hàbitats, retirar contaminants i mantenir el seguiment científic pot marcar la diferència.
Wisdom no és només un ocell vell. És un símbol de resistència. En un món on massa animals desapareixen abans que els humans reaccionin, aquesta femella d’albatros recorda que encara hi ha marge per salvar espècies si es prenen decisions valentes i sostingudes en el temps.
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Josep Maria Campabadal, nou president de Llet Nostra: 'El nostre primer objectiu és trobar una envasadora a Catalunya. No ens agrada haver d'anar a Burgos, però ens hi hem vist obligats
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- La UE canvia les normes i La DGT confirma que dos nous dispositius seran obligatoris