La paga extra d’estiu dels pensionistes ja té data: quan es cobrarà aquest juny
La Seguretat Social fixa el calendari oficial, però la majoria de bancs avançaran l’ingrés entre el 22 i el 26 de juny
El mes de juny és un dels més esperats per molts pensionistes. A banda de la pensió ordinària, arriba també la paga extra d’estiu, un ingrés addicional que pot ajudar a afrontar amb més tranquil·litat les despeses de les vacances, la calor o els rebuts acumulats.
Sobre el paper, la Seguretat Social abona les pensions a mes vençut, habitualment entre els primers dies del mes següent. Això situaria el pagament oficial a començaments de juliol. Tot i això, com ja és habitual, la majoria d’entitats bancàries avancen els diners i els ingressen a finals de juny.
Quan es cobrarà la paga extra?
El més habitual és que els pensionistes vegin l’ingrés entre el 22 i el 26 de juny de 2026, segons el banc on tinguin domiciliada la pensió. En molts casos, la mensualitat ordinària i la paga extra arriben juntes en un únic abonament o en dos moviments molt propers.
Aquestes són les dates orientatives previstes per a les principals entitats:
- Bankinter: 22 de juny
- Banc Santander: 23 o 24 de juny
- CaixaBank: 24 de juny
- Banc Sabadell: 24 o 25 de juny
- BBVA: 25 de juny
- Unicaja: 25 de juny
- Abanca: 25 de juny
- Ibercaja: 25 de juny
- ING: 25 de juny
- Cajamar: 25 o 26 de juny
Les dates poden variar lleugerament segons l’entitat, el calendari intern i si el pagament coincideix amb caps de setmana o festius.
Qui té dret a aquesta paga?
La paga extra d’estiu la cobren els pensionistes que perceben la prestació en 14 pagues anuals: dotze mensualitats ordinàries i dues extraordinàries, una al juny i una altra al novembre.
En canvi, algunes pensions derivades d’accident de treball o malaltia professional poden estar prorratejades en 12 pagues. En aquests casos, la persona no rep una paga extra separada, perquè ja la té incorporada mes a mes dins de la pensió ordinària.
L’import acostuma a ser equivalent a una mensualitat de pensió, tot i que pot variar si el dret s’ha generat només durant una part del període corresponent.
Un ingrés clau abans de l’estiu
La paga extra arriba en un moment especialment útil per a moltes llars. L’estiu acostuma a implicar més despesa en electricitat, desplaçaments, cures familiars, vacances o reformes pendents. Per això, aquest abonament és un alleujament per a molts jubilats i pensionistes.
El consell és revisar el compte a partir del 22 de juny, però sense alarmar-se si l’ingrés no apareix el mateix dia que en altres bancs. Cada entitat aplica el seu propi calendari d’avançament i, en alguns casos, el pagament pot trigar unes hores més a reflectir-se.
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