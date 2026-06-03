La Seguretat Social ho confirma: aquesta és la pensió que cobra un autònom que sempre ha cotitzat per la base mínima
Cotitzar el mínim durant tota la vida laboral redueix la pensió futura, però el complement a mínims pot elevar la quantia segons la situació familiar
Durant anys, molts autònoms han optat per cotitzar per la base mínima per pagar una quota mensual més baixa. Aquesta decisió pot ajudar a reduir despeses mentre es treballa, però té una conseqüència directa quan arriba la jubilació: la pensió acostuma a ser més baixa.
La Seguretat Social no calcula una pensió diferent només pel fet de ser autònom. El que compta són les bases de cotització acumulades al llarg de la vida laboral. Per això, un treballador per compte propi que sempre ha cotitzat pel mínim genera una prestació inferior a la d’algú que ha cotitzat per bases més altes.
Quant pot cobrar un autònom jubilat?
La pensió final depèn dels anys cotitzats, de les bases i de la situació personal. Ara bé, quan la pensió resultant queda per sota d’uns llindars determinats, pot entrar en joc el complement a mínims, sempre que es compleixin els requisits d’ingressos.
En 2026, un autònom jubilat amb cònjuge a càrrec pot arribar a cobrar al voltant de 1.250 euros mensuals en 14 pagues gràcies a aquest complement. En canvi, si viu sol, la quantitat pot situar-se prop dels 936 euros mensuals. Si està casat però el cònjuge té ingressos propis, la pensió mínima pot quedar al voltant dels 888 euros al mes.
Aquestes xifres no són automàtiques per a tots els autònoms, sinó que depenen de si es compleixen els requisits econòmics marcats per la normativa.
El paper clau del complement a mínims
El complement a mínims serveix per evitar que algunes pensions contributives quedin per sota d’una quantia mínima. Però no tothom hi té dret. Per cobrar-lo, el pensionista ha de demostrar que no supera determinats límits d’ingressos.
Això vol dir que es tenen en compte altres rendiments, com lloguers, interessos bancaris, dividends, inversions, rescats de plans o altres ingressos. Si se superen els llindars fixats, es pot perdre el dret al complement i passar a cobrar només la pensió generada per les cotitzacions pròpies.
Per això, dos autònoms que hagin cotitzat de manera semblant poden acabar cobrant quantitats diferents segons la seva situació familiar i econòmica.
La decisió de cotitzar pel mínim té conseqüències
Molts autònoms descobreixen massa tard que la quota que han pagat durant anys condiciona directament la seva jubilació. Cotitzar per la base mínima pot semblar una bona opció a curt termini, però redueix la pensió futura si no es compensa amb estalvi privat, plans de pensions o altres recursos.
La clau no és només quants anys s’han treballat, sinó per quina base s’ha cotitzat. Per això, els experts recomanen revisar periòdicament la cotització i valorar si convé augmentar-la a mesura que s’acosta l’edat de jubilació.
En definitiva, un autònom que sempre ha cotitzat pel mínim pot cobrar una pensió baixa, però el complement a mínims pot elevar-la si no disposa d’altres ingressos. La diferència pot ser important i depèn, sobretot, de la situació familiar i econòmica del pensionista.
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