El BOE confirma el canvi de la Seguretat Social que t'afectarà si estàs de baixa laboral
La identificació digital serà necessària per accedir a les notificacions
Andrea Riera
Si estàs de baixa mèdica, a partir d’ara hauràs d’estar més pendent que mai del mòbil i del correu electrònic. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha confirmat un canvi en la manera com la Seguretat Social envia les seves notificacions, i afecta directament les persones que estiguin en situació d’incapacitat temporal.
El canvi arriba a través de l’Ordre ISM/541/2026, de 27 de maig, una norma que amplia els col·lectius que passen a estar obligats a rebre comunicacions electròniques de l’Administració. A la pràctica, suposa fer un pas més en la digitalització de tot el sistema.
Un dels punts clau és que s’hi inclou directament els treballadors de baixa mèdica, que passen al canal digital com a via principal. El text recull «les persones físiques que siguin sol·licitants o perceptores de prestacions per incapacitat temporal (...) així com quan la notificació o comunicació faci referència a incapacitat permanent o lesions permanents no invalidants».
El funcionament a partir del setembre del 2026 serà força senzill. Quan hi hagi una nova notificació, la Seguretat Social enviarà un SMS o un correu electrònic d’avís. Però cal tenir en compte que aquest missatge no és el document oficial, sinó només un avís perquè s’entri a la seu electrònica i es consulti.
L’objectiu d’aquest canvi és força clar: evitar els retards del correu postal i fer que les comunicacions arribin molt més ràpidament i amb menys incidències.
El mateix BOE justifica la mesura assenyalant que aquests col·lectius «estan incorporats al món laboral o professional, en què està generalitzada la tinença i l’ús de dispositius electrònics».
Tot i això, no tot serà digital al 100%, ja que la norma deixa marge per a excepcions en casos de dificultat d’accés, i es manté l’atenció presencial als Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), on poden ajudar a consultar les notificacions.
Per accedir a tot això serà necessari disposar d’identificació digital, com Cl@ve, certificat digital o DNI electrònic, a més de serveis com la DEHú, que agrupa les notificacions oficials de totes les administracions.
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