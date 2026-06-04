El gest amb el mòbil que et castiga la vista cada nit sense que te n’adonis
Sebastián La Rosa alerta que la brillantor de la pantalla pot alterar el son
El mòbil s’ha convertit en l’últim objecte que moltes persones miren abans d’anar a dormir i en el primer que consulten quan es desperten. La pantalla acompanya la feina, les converses, les compres, l’oci i les xarxes socials. Però aquest ús continuat també té conseqüències: ulls cansats, sequedat, visió borrosa, mal de cap, dificultat per concentrar-se i un descans nocturn pitjor.
L’abús de les pantalles no només afecta la manera com dormim. També està darrere d’un problema cada vegada més habitual: la fatiga visual digital, un conjunt de molèsties que apareixen després de passar moltes hores davant del telèfon mòbil, l’ordinador, la tauleta o altres dispositius. No es tracta només de mirar molt, sinó de mirar massa estona, massa de prop, amb poca llum ambiental o amb la brillantor mal ajustada.
Aquesta exposició constant fa que moltes persones parpellegin menys, forcin més la vista i mantinguin els ulls fixos durant períodes llargs. El resultat pot ser una sensació d’ulls secs, picor, coïssor, pesadesa ocular o necessitat de tancar els ulls per descansar. En alguns casos, també poden aparèixer visió borrosa, sensibilitat a la llum i mal de cap, sobretot al final del dia.
El problema s’agreuja a la nit. Quan es fa servir el mòbil al llit, sovint es mira la pantalla a poca distància, en una habitació fosca i amb una intensitat de llum més alta del que convé. Aquesta combinació castiga la vista i pot alterar el ritme natural del cos just abans de dormir. La pantalla no només manté el cervell actiu, sinó que també pot interferir en la producció de melatonina, l’hormona relacionada amb el son.
En aquest context, el metge Sebastián La Rosa, conegut a les xarxes socials com @dr.larosa i divulgador especialitzat en longevitat, ha alertat sobre un hàbit molt estès: fer servir el telèfon de nit amb massa brillantor. En un vídeo publicat a les xarxes, el doctor explica que moltes persones posen el focus només en la llum blava, però que el problema pot anar més enllà.
«Pel que fa a la llum del mòbil, als venedors d’ulleres per a la llum blava els encantaria que penséssiu que tot el problema és la llum blava. Però, en realitat, la intensitat de la llum i la brillantor de la pantalla solen ser encara més importants»
Segons el metge, no n’hi ha prou amb activar filtres o canviar el to de la pantalla si la intensitat continua sent massa elevada. «L’evidència mostra que qualsevol llum per sobre d’uns 30 lux pot interferir en l’alliberament de melatonina, independentment de si la llum és blava, blanca o càlida», assenyala.
Per això, la seva recomanació és clara: reduir la brillantor tant com sigui possible quan es fa servir el telèfon abans de dormir. «Quan facis servir el telèfon de nit, el més important és abaixar la brillantor al mínim», insisteix. A la pràctica, això vol dir situar-la aproximadament «entre un 5% i un 10% de brillantor, depenent de la mida de la pantalla i de la distància a què tinguis el mòbil».
La Rosa resumeix l’objectiu amb una idea senzilla: «La idea és mantenir la intensitat de la llum prou baixa perquè no interfereixi en el son». I afegeix una altra mesura fàcil d’aplicar: «Activar el mode fosc al telèfon i a totes les aplicacions on estigui disponible».
Els experts també recomanen no convertir el mòbil en l’última rutina del dia. Per protegir la vista i millorar el descans, és preferible reduir el temps de pantalla abans d’anar al llit, allunyar el dispositiu de la cara, ajustar la llum de l’habitació, fer pauses durant el dia i evitar consultar xarxes socials o vídeos just abans de dormir, perquè poden mantenir el cervell en estat d’alerta.
Durant la jornada, una de les pautes més repetides és descansar la mirada cada cert temps. Mirar cap a un punt llunyà, aixecar-se de la cadira, parpellejar més sovint i ajustar la distància amb la pantalla pot ajudar a reduir la fatiga ocular. També és important revisar la graduació si la visió borrosa, el mal de cap o la sequedat es mantenen, perquè a vegades les pantalles fan més evident un problema visual que ja existia.
El missatge de fons és que el mòbil no és inofensiu quan es fa servir sense límits. La pantalla pot semblar una distracció petita abans de dormir, però acumulada dia rere dia pot acabar afectant la salut visual, el descans nocturn i el benestar general. La solució no passa necessàriament per deixar d’utilitzar-lo, sinó per fer-ho amb més consciència: menys temps, menys brillantor, més pauses i més distància.
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