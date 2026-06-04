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Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts

Els ciberdelinqüents suplanten cadenes comercials conegudes amb correus falsos que prometen premis i descomptes per robar dades personals i bancàries

Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts

Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts / freepik

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Bruna Segura

Girona

Els Mossos d'Esquadra han advertit d'una estafa digital que continua guanyant víctimes a través del correu electrònic. Es tracta de l'anomenat "timo del supermercat", una tècnica amb què els ciberdelinqüents es fan passar per grans cadenes comercials per intentar obtenir dades personals i bancàries dels usuaris.

El frau acostuma a començar amb un correu electrònic que informa la víctima que ha guanyat un sorteig, un val de compra o un premi exclusiu. Per poder reclamar-lo, l'usuari ha de clicar un enllaç i completar un formulari amb informació personal.

Com funciona l'estafa

Els delinqüents utilitzen logotips, imatges i dissenys molt similars als de les empreses legítimes per generar confiança. Quan la víctima accedeix a l'enllaç, és redirigida a una pàgina falsa que pot demanar dades personals, credencials bancàries o informació de targetes de crèdit.

En alguns casos, el simple fet d'accedir a l'enllaç pot provocar la instal·lació de programari maliciós al dispositiu, cosa que facilita l'accés dels estafadors a informació sensible.

Amb aquestes dades, els ciberdelinqüents poden realitzar compres fraudulentes, suplantar la identitat de la víctima o fins i tot accedir als seus comptes bancaris.

Senyals d'alerta que poden delatar el frau

Els Mossos recomanen desconfiar dels missatges que prometen premis inesperats o ofertes excessivament atractives. També alerten que sovint aquests correus presenten alguns indicis sospitosos:

  • Errors ortogràfics o gramaticals.
  • Adreces de correu electrònic estranyes o que no coincideixen amb les oficials.
  • Enllaços que dirigeixen a pàgines web diferents de les de l'empresa.
  • Missatges que generen urgència perquè l'usuari actuï ràpidament.

Què fer si has caigut en l'estafa

Si has facilitat dades personals o bancàries, és important actuar immediatament. Els experts recomanen contactar amb l'entitat bancària per bloquejar targetes o operacions sospitoses, canviar les contrasenyes dels serveis afectats i presentar una denúncia davant les autoritats.

També és recomanable revisar els moviments bancaris durant els dies següents per detectar qualsevol operació no autoritzada.

La prevenció és la millor defensa

Les autoritats recorden que cap empresa seriosa acostuma a comunicar premis inesperats mitjançant correus electrònics que demanen dades personals o bancàries. Per això, el millor consell és mantenir una actitud prudent i verificar sempre l'autenticitat dels missatges abans de clicar qualsevol enllaç.

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Desconfiar dels premis que no esperes i revisar bé els correus rebuts pot evitar que una simple estafa acabi convertint-se en un greu problema econòmic.

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