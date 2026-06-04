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El nou mètode dels lladres per marcar habitatges abans d'entrar a robar: compte amb aquest detall

La policia adverteix de la presència de petits papers o restes de plastilina a l'interior dels panys per detectar quins pisos estan buits

El nou mètode dels lladres per marcar habitatges abans d'entrar a robar: compte amb aquest detall

El nou mètode dels lladres per marcar habitatges abans d'entrar a robar: compte amb aquest detall / CC0

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Bruna Segura

Girona

L’arribada de l’estiu i de les vacances comporta també un augment de les mesures de prevenció contra els robatoris a domicilis. Les forces de seguretat han alertat d’un mètode que alguns lladres utilitzen per comprovar si un habitatge està ocupat o si els propietaris fa dies que són fora.

La tècnica és aparentment senzilla, però pot resultar efectiva. Consisteix a introduir petits fragments de paper, plàstic o plastilina dins del pany de la porta. Si al cap d’uns dies aquest material continua al mateix lloc, els delinqüents poden interpretar que ningú ha entrat ni sortit del pis.

Com funciona aquest sistema?

Els lladres no acostumen a actuar a l’atzar. Abans de cometre un robatori, sovint estudien els hàbits dels residents i intenten esbrinar quant de temps romandrà buit un habitatge.

Per fer-ho, alguns col·loquen marcadors gairebé imperceptibles a les portes o als panys. Si els propietaris fan servir la clau habitualment, aquests elements es mouen o desapareixen. Si es mantenen intactes durant dies, poden indicar una absència prolongada.

Aquest sistema s’ha detectat recentment en diversos municipis de l’Estat i les policies locals han demanat als ciutadans que extremin la vigilància, especialment durant els mesos d’estiu.

Què cal fer si detectes algun element estrany?

Els cossos policials recomanen revisar visualment el pany abans d’introduir-hi la clau, sobretot si s’ha estat fora de casa diverses hores o dies.

Si s’observa algun objecte sospitós, com ara papers doblegats, fils, silicona, plastilina o altres materials estranys, és preferible no manipular-lo immediatament i avisar la policia perquè pugui comprovar-ne l’origen.

També es recomana informar si es detecten persones desconegudes observant portes, escales o bústies sense una justificació aparent.

Consells per protegir el domicili durant les vacances

Els especialistes en seguretat recorden que hi ha diverses mesures senzilles que poden dificultar l’acció dels lladres:

  • No anunciar a les xarxes socials que la casa quedarà buida.
  • Demanar a algun familiar o veí que reculli la correspondència.
  • Utilitzar temporitzadors per encendre llums en diferents moments del dia.
  • Comprovar que portes i finestres quedin correctament tancades.
  • Evitar deixar objectes de valor visibles des de l’exterior.

Els panys antics són els més vulnerables

Els experts assenyalen que aquest tipus de marcadors solen col·locar-se amb més facilitat en panys antics o poc protegits. Per aquest motiu, moltes asseguradores i professionals de la seguretat recomanen actualitzar els sistemes de tancament quan sigui possible.

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Un petit tros de paper pot semblar una anècdota, però també pot ser un senyal que algú està controlant els moviments de l’habitatge. Amb l’inici de la temporada de vacances, revisar el pany abans de sortir o entrar de casa pot convertir-se en un gest tan senzill com útil per evitar ensurts.

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