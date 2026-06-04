L’OCU avisa sobre la cistella de la compra: Aquests són els aliments que baixen i els que continuen disparats
Fruites, verdures i carn són alguns dels productes que més pressionen el tiquet del supermercat, mentre que altres articles com el cafè, la pasta o el paper higiènic han donat un petit respir
Fer la compra continua sent més car que fa uns anys. L’OCU ha tornat a posar el focus en l’evolució dels preus del supermercat i alerta que la cistella de la compra es manté en nivells molt elevats, tot i que en les últimes setmanes alguns productes han començat a baixar lleugerament.
L’organització segueix l’evolució d’un centenar de productes habituals en diverses cadenes de supermercats i constata que els aliments frescos continuen sent els que més castiguen la butxaca. Especialment les fruites i verdures, que acumulen pujades importants respecte al 2024.
Els productes que més han pujat
Entre els aliments que més s’han encarit destaquen les amanides en bossa, les cebes, els pebrots, els tomàquets d’amanir i les pomes. També han pujat productes com el formatge fos, l’entrecot de vedella, el suc de taronja o les salsitxes de Frankfurt.
La pujada és especialment notable en els productes frescos perquè depenen molt del cost del transport, l’energia, els fertilitzants i les condicions meteorològiques. Quan aquests factors s’encareixen, el consumidor ho acaba notant ràpidament al tiquet final.
A més, les tensions internacionals i l’augment dels carburants han tornat a pressionar la cadena alimentària, des del camp fins al supermercat.
Els aliments que donen un petit respir
No tot són pujades. Segons l’observatori de preus, alguns productes han baixat en els últims controls. Entre els articles que han registrat descensos hi ha el chocolate amb llet, el cafè soluble descafeïnat, el paper higiènic, les patates fregides, els macarrons, el bacó en llenques, les peres conferència, el pernil cuit extra i les rodanxes de salmó.
Tot i això, aquestes baixades no compensen completament l’encariment general de la compra. La cistella mensual analitzada per l’OCU se situa al voltant dels 316 euros, una xifra propera als màxims registrats des que l’organització va començar aquest seguiment.
Comparar supermercats pot marcar la diferència
L’OCU insisteix que, en un context de preus elevats, triar bé on comprar pot generar un estalvi important. Comparar cadenes, revisar marques blanques, aprofitar productes de temporada i planificar menús abans d’anar al supermercat pot ajudar a reduir la despesa.
També recomana no deixar-se portar només per ofertes puntuals i mirar el preu per quilo o per litre, especialment en productes frescos, lactis, conserves i articles de neteja.
La cistella de la compra continua sent una de les grans preocupacions de les famílies. Alguns productes baixen, però els frescos i la carn continuen cars, i això fa que omplir la nevera segueixi costant molt més que fa només dos anys.
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