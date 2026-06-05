Beure aigua de l’aixeta: un petit gest amb gran impacte ambiental
El IX Baròmetre de Conductes Sostenibles d’Aqualia, realitzat entre el desembre del 2025 i el maig del 2026, assenyala que el 67% dels ciutadans ja prefereix consumir aigua de l’aixeta davant l’embotellada, un gest essencial per mitigar la petjada ecològica i cuidar l’ecosistema.
Cecilia Vega
Quan pensem en la lluita contra el canvi climàtic solem imaginar grans decisions relacionades amb l’energia, el transport o la indústria. No obstant, algunes de les accions més eficaces comencen a casa i formen part de la nostra rutina diària. Una és tan senzilla com triar l’aigua de l’aixeta per beure.
Darrere d’un gest tan quotidià hi ha una decisió amb impacte ambiental. Consumir aigua de l’aixeta evita la fabricació i gestió d’envasos d’un sol ús, redueix les emissions associades al transport i emmagatzematge d’aigua embotellada i afavoreix un model de consum més eficient dels recursos. Un petit gest que, multiplicat per milions de persones, contribueix a disminuir la petjada ecològica i a avançar cap a una societat més sostenible.
La bona notícia és que cada vegada més persones en són conscients. Segons el IX Baròmetre de Conductes Sostenibles d’Aqualia, elaborat a través de la seva eina Sosteniblòmetre entre el desembre del 2025 i el maig del 2026, el 67% dels enquestats afirmen preferir l’aigua de l’aixeta davant l’embotellada. La tendència es consolida i, a més, ja no es limita a l’àmbit domèstic. Cada vegada més persones traslladen aquesta elecció també als seus moments de lleure i consum fora de casa. L’estudi mostra que el 69% dels ciutadans demanen aigua de l’aixeta quan dinen o sopen en un restaurant, més de quinze punts percentuals per sobre de la dada registrada en la consulta anterior, quan aquesta pràctica era habitual per al 54,5% dels participants.
Responsables amb l’entorn
Les dades reflecteixen una transformació silenciosa però significativa. La sostenibilitat ja no depèn únicament de grans polítiques o inversions, sinó també de petites decisions i hàbits quotidians més responsables que milions de persones incorporen al seu dia a dia. I l’aigua ocupa un lloc central en aquest canvi.
El 100% de les persones consultades afirmen revisar periòdicament que les aixetes de la seva vivenda no perdin aigua i asseguren fer un ús responsable d’aquest recurs quan s’allotja en un hotel. A més, el 93% evita llançar tovalloletes al vàter, una pràctica que provoca greus problemes a les xarxes de sanejament i depuració, i el 92% posa en marxa el rentaplats únicament quan està ple, optimitzant així el consum d’aigua i energia.
Més enllà de la gestió de l’aigua, l’estudi revela que els ciutadans estan incorporant altres conductes sostenibles que contribueixen a reduir emissions i aprofitar millor els recursos disponibles. El 100% assegura assecar la roba a l’aire lliure en lloc d’utilitzar assecadora. Tres de cada quatre enquestats comparteixen vehicle per desplaçar-se a la feina i el 72% ja ha substituït totes les bombetes halògenes de la seva llar per sistemes d’il·luminació led o de baix consum.
Marge de millora
Tot i que els resultats són positius, l’estudi també identifica àmbits en els quals encara hi ha recorregut per continuar avançant.
Només la meitat dels enquestats afirmen haver sol·licitat rebre les seves factures en format digital en lloc de paper, una mesura senzilla que permet reduir el consum de recursos associats a la impressió i distribució de documents físics.
Un altre hàbit menys estès és la recollida de l’aigua freda que surt de la dutxa abans d’arribar a la temperatura adequada. Només el 37% assegura tenir preparat un recipient per aprofitar posteriorment aquesta aigua en tasques domèstiques com el reg o la neteja.
D’altra banda, encara un 31% reconeix esbandir els plats abans d’introduir-los al rentaplats, una pràctica innecessària en la majoria dels equips moderns i que suposa un consum addicional d’aigua.
La millora d’aquests comportaments representa una oportunitat per continuar reduint l’impacte ambiental associat a les nostres rutines diàries.
Diferències territorials
L’anàlisi realitzada per Aqualia permet, a més, conèixer quins territoris destaquen per l’adopció d’hàbits sostenibles.
Per això s’elabora un índex que combina la participació dels ciutadans amb el grau d’encert en les respostes del qüestionari, generant una classificació de les províncies amb millors comportaments ambientals.
En aquesta última edició, Conca encapçala el rànquing nacional, seguida per Madrid, Salamanca i la Corunya. Després d’elles se situen Astúries i Almeria, que completen el grup de províncies amb millors resultats en matèria de sostenibilitat ciutadana.
Mesurar per millorar
¿Fins a quin punt són sostenibles els nostres hàbits quotidians? ¿Aprofitem realment els recursos o encara hi ha marge per millorar? El Sosteniblòmetre, la iniciativa impulsada per Aqualia, convida els ciutadans a posar a prova les seves rutines. A través d’un breu test en línia de cinc preguntes, l’eina analitza comportaments quotidians i ofereix recomanacions pràctiques per avançar cap a un comportament més responsable en àmbits tan diversos com el consum d’aigua, l’energia o la gestió de residus.
Des de la seva posada en marxa el 2022, gairebé 16.000 persones ja han participat en aquesta iniciativa, convertint-la en una valuosa eina per identificar tendències, detectar àrees de millora i prendre el pols a la consciència ambiental de la societat espanyola.
En un context marcat pel canvi climàtic, la sequera i la creixent pressió sobre els recursos naturals, avançar cap a un model més sostenible exigeix la implicació de tots. I, de vegades, les accions més simples, com obrir l’aixeta per beure un vas d’aigua, són també les que generen un impacte col·lectiu més gran.
Perquè, com recorda Aqualia, primera empresa del sector certificada per AENOR en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’aigua no és només un recurs imprescindible per a la vida. També pot ser una poderosa eina de transformació social i ambiental, capaç d’impulsar un model de desenvolupament més sostenible i una societat més justa, tal com planteja l’Agenda 2030.
Radiografia d’hàbits sostenibles
- 100% asseca la roba a l’aire lliure
- 100% revisa que les aixetes de casa no perdin aigua
- 75% comparteix cotxe per anar a la feina
- 72% ha substituït les bombetes halògenes per LED
- 93 % no llença tovalloletes al vàter
- 92% engega el rentaplats només quan està ple
- 50% rep les factures en format digital
- 37% reutilitza l’aigua freda de la dutxa
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