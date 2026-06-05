El múscul també pensa: l’exercici senzill que pot fer més pel teu cos que una tanda d’abdominals
Inés Morán defensa que una planxa diària pot ajudar a enfortir el cos sense necessitat de grans esforços
Cuidar el cos no sempre vol dir passar hores al gimnàs, aixecar pesos impossibles o acabar esgotats després d’un entrenament. De vegades, petits gestos mantinguts en el temps poden tenir un impacte molt més profund del que sembla. És el cas de la planxa abdominal, un exercici senzill, sense material i a l’abast de gairebé tothom, que pot ajudar a activar una part essencial de la musculatura.
L'entrenadora personal Inés Morán, cofundadora de Casa Barre, ha explicat en una entrevista a la revista Woman la importància de mantenir activa la massa muscular. La seva idea és clara: no cal obsessionar-se amb rutines complicades, sinó entendre què necessita el cos per funcionar millor cada dia.
«El múscul i els ossos són la base de com vivim el nostre dia a dia. Ens permeten moure’ns, sostenir-nos, prevenir lesions i mantenir l’autonomia amb el pas dels anys», assegura Morán. Aquesta afirmació resumeix una idea cada vegada més present entre els professionals del benestar: la musculatura no només serveix per tenir força o una millor aparença física, sinó que és clau per a la salut, la mobilitat i la longevitat.
Per què la planxa pot ser millor que els abdominals clàssics
Segons Inés Morán, «una planxa de dos minuts cada dia pot ser millor que fer abdominals clàssics o crunches». La diferència és que la planxa no treballa només una zona concreta, sinó que activa alhora el core, l’abdomen, l’esquena, els braços, les espatlles i els glutis.
Aquest exercici isomètric obliga el cos a mantenir l’estabilitat i ajuda a millorar la postura. També pot contribuir a reduir la tensió de la columna vertebral i a guanyar control corporal, una cosa bàsica per als moviments quotidians: aixecar-se, caminar, carregar bosses, ajupir-se o mantenir-se dret durant estona.
A diferència dels abdominals tradicionals, que sovint es fan malament i poden carregar el coll o l’esquena, la planxa abdominal treballa la musculatura profunda. Això fa que sigui una opció més completa per reforçar el centre del cos i protegir millor l’esquena.
Què passa quan cuidem la musculatura
El cos necessita moviment per funcionar bé. Morán recorda que el múscul influeix en processos «metabòlics, hormonals i energètics». És a dir, una musculatura activa no només ajuda a tenir més força, sinó que també participa en funcions internes relacionades amb l’energia, la circulació i el control de la glucosa.
El problema és que moltes persones passen bona part del dia assegudes, ja sigui a la feina, al transport o a casa. Aquest estil de vida sedentari pot acabar afectant el cos encara que després es faci exercici de manera puntual. «Fins i tot períodes relativament curts d’inactivitat poden afectar la sensibilitat a la insulina, la circulació i els nivells d’energia», adverteix la preparadora física.
Per això, la seva teoria no passa només per entrenar fort, sinó per mantenir el múscul despert. Moure’s durant el dia, aixecar-se de la cadira, caminar i incorporar exercicis simples com la planxa diària pot ajudar a conservar una millor resposta física.
Un exercici petit amb efectes grans
La gran virtut de la planxa abdominal és que no requereix màquines, peses ni una preparació especial. Només cal un espai per estirar-se i una bona tècnica. Mantenir el cos alineat, activar l’abdomen i evitar que el maluc caigui són claus perquè l’exercici sigui efectiu i segur.
Amb la pràctica regular, aquest moviment pot ajudar a millorar la força del core, l’estabilitat, la postura i la resistència muscular. També pot ser una manera senzilla d’introduir activitat física en persones que no tenen temps o que pensen que cuidar-se exigeix un esforç enorme.
La conclusió de Morán és que el múscul té un paper molt més ampli del que sovint es pensa. «El múscul allibera substàncies que influeixen en processos com la inflamació, el control de la glucosa, la salut cardiovascular i fins i tot la funció cerebral», sentencia a Woman Madame Figaro.
En altres paraules: cuidar la musculatura no és només una qüestió estètica. És una forma de protegir el cos, guanyar autonomia i arribar millor al futur. I, de vegades, tot pot començar amb una planxa de dos minuts al dia.
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