De la responsabilitat a l’acció: Costa Brava Mediterranean Foods s’adhereix al Pacte Mundial de les Nacions Unides i alinea els seus objectius climàtics amb la SBTi
L’empresa manté la sostenibilitat com a eix transversal en la seva estratègia, alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, per accelerar un model de negoci responsable i amb impacte positiu en el medi ambient i les persones
Costa Brava Mediterranean Foods de Grup Cañigueral, ha reforçat la seva estratègia de sostenibilitat amb importants avenços en dos àmbits claus per a l’organització: l’adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides i la validació dels seus objectius de reducció d’emissions amb l’entitat internacional SBTi (Science Based Targets initiative). Aquestes iniciatives s’engloben en el nou pla de sostenibilitat que té fixat per 2030, ‘Horitzó 10 Objectius’.
Compromís amb els deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides
La companyia consolida la seva aposta pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i s’ha adherit al Pacte Mundial de la ONU, comprometent-se així a alinear les seves operacions amb els deu principis universals acceptats en les àrees de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.
Costa Brava Mediterranean Foods s’uneix així a les més de 1.800 entitats nacionals i les més de 25.000 a nivell internacional que mantenen el compromís de realitzar accions corporatives responsables.
Compromís tangible amb la reducció d’emissions a curt termini
Costa Brava Mediterranean Foods ha fet un pas més també en el seu pla de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) en tota la seva operativa. Ha validat la seva petjada de carboni i aprovat els seus objectius de reducció d’emissions a curt termini amb la iniciativa internacional SBTi (Science Based Targets initiative), que ajuda a les empreses a definir objectius de reducció d’emissions alineats amb la ciència climàtica. Referma així el seu compromís en limitar l’augment de la temperatura global i posa èmfasi en la importància d’aconseguir reduccions ràpides que permetin reduir a la meitat les emissions globals abans de 2030 i unes emissions zero abans del 2050.
Entre les principals mesures en les que treballa s’inclouen iniciatives enfocades a disminuir la seva petjada en l’àmbit energètic com ara l’ús d’energia 100% d’origen sostenible a tots els seus centres productius, i logístic amb un pla de treball per reduir les emissions dels seus transports en un 20% per 2026 de la mà de Lean&Green de Aecoc.
‘Horitzó 10 Objectius’, pla de progrés responsable per a 2030
Després de completar la seva estratègia verda ‘Fulles de Ruta 2021-2025’, la companyia inicia una nova etapa amb un pla per al període 2026-2030, ‘Horitzó 10 Objectius’, que amplia les àrees d’actuació i consolida la voluntat de continuar transformant el seu model d’activitat des d’una perspectiva ambiental, social i de governança.
En aquest marc de treball, durant l’últim any ha aconseguit fites destacables en l’àrea ambiental amb un projecte de reducció de consum d’aigua a la planta que té a Riudellots de la Selva. Mitjançant un sistema d’osmosi inversa i ultrafiltració dóna una nova vida a l’aigua tractada dins de la pròpia instal·lació, reduint la necessitat de consumir-ne de nova i reutilitzant-la per a calderes i torres de refrigeració. Un projecte amb el qual ha aconseguit ja a dia d’avui reutilitzar un 18% d’aigua, l’equivalent a l’aigua de vint-i-dues piscines olímpiques.
El projecte de Riudellots s’emmarca en una estratègia més àmplia de gestió responsable dels recursos naturals. Entre 2021 i 2025, Costa Brava Mediterranean Foods ha reduït un 19% el consum d’aigua a escala global, un resultat que se suma a altres mesures assolides en la reducció de recursos naturals com ara l’assoliment d’un 15% menys de consum d’electricitat i d’un 39% menys en el consum de gas.
Així com en l’àmbit social i de governança, on la companyia ha treballat per reforçar una cultura de lideratge centrada en les persones amb la realització de diagnòstics culturals a gairebé totes les seves empreses. Un pla de treball que l’ha dut a obtenir la certificació Great Place to Work (GPTW), que reconeix la creació d’entorns laborals compromesos amb les persones, a tres empreses del grup: Embutidos Caseros Collell (la Garrotxa), Frigoríficos Cárnicos Las Forcas (Fricafor) (l’Alt Empordà) i Coopecarn Girona (el Gironès). Paral·lelament, ha continuat desplegant el seu pla de prevenció de riscos laborals, Plan Te Cuidamos, per reduir l’accidentalitat i reforçar el lideratge en matèria de seguretat i salut laboral.
Compromís reconegut
Tot aquest recorregut l’ha portat a tancar l’any 2025 amb l’obtenció de la medalla d’or d’Ecovadis, entitat reconeguda a nivell global en l’avaluació del desenvolupament de les empreses en temes de medi ambient, social, ètica, lideratge i compres sostenibles, situant-se així entre el top 5 de les empreses avaluades a nivell mundial, amb una puntuació superior als 65 punts sobre els 100 possibles.
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