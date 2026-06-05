El truc viral i gratuït amb paper higiènic i vinagre que triomfa per netejar la casa
Amb un rotlle nou i vinagre blanc es poden preparar tovalloletes casolanes per repassar superfícies, però cal evitar materials delicats com marbre natural o fusta sense tractar
El paper higiènic acostuma a tenir un ús molt concret, però a les xarxes s’ha popularitzat un truc que el converteix en una mena de tovalloletes de neteja casolanes. La idea és senzilla: impregnar un rotlle amb vinagre blanc per utilitzar-lo després en petites porcions sobre diferents superfícies de la llar.
És una alternativa econòmica i fàcil de preparar, pensada sobretot per repassar zones com taulells, poms de portes, rajoles, aixetes o algunes parts dels electrodomèstics. Ara bé, convé fer-la servir amb criteri, perquè el vinagre no és adequat per a tots els materials.
Com es prepara el truc?
Per fer-lo només cal un rotlle nou de paper higiènic, un recipient cilíndric amb tapa i vinagre blanc de neteja. Es col·loca el rotlle dins del recipient, s’hi aboca el vinagre a poc a poc perquè el paper l’absorbeixi i es deixa reposar uns minuts.
Quan el rotlle ja està humit, es pot retirar el cartró interior i estirar el paper des del centre, com si fos un dispensador de tovalloletes. Així es poden anar traient fragments per netejar superfícies concretes.
El truc és pràctic per a neteges ràpides, però no substitueix una desinfecció professional ni productes específics quan cal eliminar bacteris o virus amb garanties.
On es pot fer servir?
Aquestes tovalloletes casolanes poden anar bé per netejar superfícies resistents, com rajoles, vidre, acer inoxidable, piques, aixetes o algunes zones de la cuina i el bany. El vinagre ajuda a eliminar restes de calç, males olors i brutícia lleugera.
En canvi, cal evitar-lo en superfícies delicades. No és recomanable aplicar vinagre sobre marbre, granit natural, pedra calcària, fusta sense tractar, pantalles electròniques o materials que es puguin tacar o deteriorar amb l’acidesa.
Abans d’utilitzar-lo en una superfície nova, és millor provar-lo en un racó poc visible.
Un truc econòmic, però amb límits
Un dels motius pels quals aquest remei s’ha fet viral és que és barat i aprofita materials que gairebé tothom té a casa. També permet reduir l’ús de tovalloletes comercials d’un sol ús, tot i que continua generant residu si es fa servir paper per a cada repàs.
Per fer-lo més sostenible, es pot optar per draps reutilitzables impregnats amb una barreja de vinagre i aigua, sempre rentant-los bé després de cada ús.
Altres usos del tub de cartró
El truc també ha revifat l’interès per reaprofitar el tub del paper higiènic. Es pot fer servir per ordenar cables, crear petits organitzadors de llapis o fer manualitats. Són usos senzills que allarguen la vida d’un material que normalment acaba directament a les escombraries.
Amb una mica d’enginy, un rotlle de paper i vinagre poden servir per resoldre petites neteges del dia a dia. Però el secret és saber on aplicar-lo i on no: el vinagre és útil, sí, però no és apte per a tota la casa.
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