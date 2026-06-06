El fals mite dels avis que un psicòleg vol desterrar: “També ensenyen i eduquen”
Javier de Haro defensa que els avis no només fan manyagues als nets, sinó que també transmeten valors, suport i amor incondicional
Durant anys, s’ha repetit una idea força estesa sobre els avis: que hi són per consentir els nets, fer-los capricis i permetre’ls allò que els pares no sempre deixen fer. Però el psicòleg Javier de Haro vol trencar amb aquest tòpic i reivindicar el paper real que tenen dins de moltes famílies.
De Haro, psicòleg i comunicador amb una presència destacada a les xarxes socials, ha publicat una reflexió a Instagram sobre la importància del vincle entre avis i nets. El seu missatge, proper i emotiu, ha connectat amb molts seguidors perquè posa paraules a una realitat habitual: els avis no només cuiden, també acompanyen, eduquen i deixen una empremta profunda.
“D’avis n’hi ha de molts tipus. Com de pares i mares. Però això no impedeix que, en general, el vincle d’un net amb els seus avis pugui ser meravellós i necessari”, escriu el psicòleg. Amb aquesta frase, De Haro obre una reflexió sobre el valor dels avis en la criança i en el desenvolupament emocional dels infants.
Un dels grans mites que qüestiona és que els avis només serveixen per “malcriar” els nets. “Aquest mite que diu que els avis només hi són per fer-los manyagues i consentir-los s’ha de desterrar. No és cert”, afirma de manera contundent.
Segons Javier de Haro, la realitat és molt més profunda. Els avis també transmeten valors fonamentals com “el respecte, la tradició, la tolerància, la paciència, l’empatia o l’amor incondicional”. I sovint ho fan sense grans discursos, d’una manera natural, a través del dia a dia, de la convivència i de la seva experiència.
El psicòleg també recorda que els avis són un suport essencial per a moltes famílies. En molts casos, ajuden en la cura dels infants, participen en l’organització familiar i es converteixen en una figura de confiança per als nets. “Són un referent més. Són un suport fonamental per a moltes famílies. Són una font de felicitat per als seus nets”, subratlla.
De Haro també posa el focus en una contradicció que molts pares reconeixen: la diferència entre com els avis van educar els seus fills i com tracten ara els nets. “A tu també et portaven recte i, en canvi, amb els seus nets, els nostres fills, són tot el contrari?”, pregunta amb humor.
Aquesta diferència, però, no treu valor al paper dels avis. Al contrari, el psicòleg la converteix en motiu d’agraïment. “Encara que en el fons ens faci una mica de ràbia, perquè a nosaltres ens portàveu rectes i amb ells sou tot el contrari, gràcies, avis, per ensenyar-los i educar-los tant”, escriu.
La reflexió de Javier de Haro també serveix per recordar que els avis són educadors emocionals. No substitueixen els pares, però poden tenir un paper decisiu en la manera com els infants entenen l’afecte, la paciència, la memòria familiar i el respecte per les generacions anteriors.
El comunicador acaba deixant una idea oberta: potser el veritable valor d’aquest vincle només s’entén del tot amb el pas del temps. “Crec que realment només ho entendrem quan siguem avis, no creus?”, conclou.
La seva publicació ha generat moltes reaccions a les xarxes. Diversos usuaris han compartit missatges d’agraïment i estima pels seus avis. Una seguidora, @susanica77, ho resumeix així: “És així, els avis són meravellosos. I el vincle que tenen amb els nets no es pot descriure. Quina sort que té el meu fill de tenir els seus quatre iaios!!!”.
El mateix Javier de Haro també ha volgut donar les gràcies als avis del seu fill Javier: “Gràcies, iaiona Fina, abu Dolores i iaiet César, per que fàcil feu que sigui tot. Però sobretot per la relació i el vincle que teniu amb en Javier… és meravellós veure tanta complicitat, amor i felicitat quan està amb vosaltres”.
El missatge del psicòleg deixa clara una idea: els avis no són només una ajuda pràctica ni una figura tendra dins la família. També són referents, transmissors de valors i una peça clau en l’educació emocional dels nets.
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