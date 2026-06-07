La màquina que promet posar-te en forma sense esforç: el mite de les plataformes vibratòries
Els experts avisen que no substitueixen l’exercici tradicional
Aconseguir un cos saludable, fort i resistent no depèn d’una màquina miraculosa ni d’un truc viral. La base continua sent la mateixa: moure’s amb regularitat, fer exercici físic, treballar la força, cuidar l’alimentació, descansar bé i mantenir una rutina sostinguda en el temps. No hi ha dreceres reals quan es tracta de guanyar múscul, protegir les articulacions, millorar l’equilibri o perdre greix de manera saludable.
Per això, els especialistes insisteixen que un cos fort es construeix amb hàbits. Els entrenaments de força, els exercicis cardiovasculars, la mobilitat, la constància i una alimentació adaptada a cada persona són molt més importants que qualsevol aparell que prometi resultats ràpids. En aquest context, les plataformes vibratòries s’han convertit en un dels productes més comentats del món del fitness, però també en un dels més qüestionats.
Aquestes màquines es van popularitzar sobretot en els últims anys, impulsades per les xarxes socials, els creadors de contingut i els influencers fitness. Molts vídeos les presenten com una manera fàcil de tonificar els músculs, millorar l’equilibri, alleujar molèsties o fins i tot baixar de pes sense haver de fer gaire esforç. La promesa és temptadora: pujar a una plataforma, deixar que vibri i esperar que el cos treballi gairebé sol.
Però la realitat és força diferent. Les plataformes vibratòries poden tenir alguns beneficis, però no són una solució màgica. Segons Mayo Clinic, la vibració corporal pot aportar determinats efectes positius per a la salut, «però no està clar si és tan adequada com l’exercici regular». El funcionament és senzill: quan la màquina vibra, transmet energia al cos i obliga els músculs a contreure’s i relaxar-se moltes vegades per segon.
Això pot ajudar a activar la musculatura, però no equival a fer una rutina completa d’entrenament tradicional. La diferència és important: una cosa és complementar l’activitat física i una altra molt diferent és substituir-la. Per tenir un cos fort cal treballar diferents grups musculars, progressar en la càrrega, controlar la tècnica, combinar moviments i mantenir una rutina adaptada als objectius i a l’estat físic de cada persona.
Qui ho desmunta amb claredat és Michael Betts, entrenador personal i director de TrainFitness. L’expert va assegurar a CNET que «les plataformes vibratòries no són la solució màgica ni un substitut de l’exercici tradicional». La frase resumeix el principal avís: aquests dispositius poden ser útils en alguns casos, però no poden ocupar el lloc d’un entrenament ben planificat.
Betts també matisa que «els beneficis són modestos i funcionen millor quan es combinen amb altres formes d’entrenament». És a dir, poden servir com a complement, però no com a base d’una vida activa. Fer servir una plataforma vibratòria sense caminar, sense entrenar la força, sense cuidar la postura i sense una alimentació adequada difícilment transformarà el cos.
Alguns estudis han apuntat que la vibració corporal podria tenir interès com a mètode alternatiu per reforçar determinats efectes de l’entrenament de força. Una investigació publicada el 2021 a la National Library of Medicine va concloure que «podria ser un mètode d’exercici alternatiu per potenciar l’efecte de l’entrenament de reforçament». També hi ha treballs que han estudiat el seu possible paper en la prevenció o reversió de la pèrdua de massa muscular relacionada amb l’edat, coneguda com a sarcopènia, especialment en homes de més de 60 anys.
Tot i això, aquests possibles usos no converteixen l’aparell en una fórmula universal. La moda de les plataformes vibratòries s’explica, en bona part, perquè encaixa amb una idea molt atractiva: obtenir resultats ràpids amb poc esforç. Les xarxes socials han amplificat aquest missatge amb vídeos curts, rutines aparentment senzilles i promeses de cossos tonificats sense haver de passar per entrenaments exigents. Però els experts recorden que la salut física no funciona així.
A més, aquests dispositius no són adequats per a tothom. Betts adverteix que poden tenir riscos si s’utilitzen malament, com passa amb qualsevol exercici. Entre els possibles problemes, l’especialista assenyala «l’agreujament d’afeccions preexistents, marejos temporals i tensió a les articulacions si s’utilitzen incorrectament». Per això, les persones amb lesions, problemes articulars, alteracions de l’equilibri o patologies prèvies haurien de consultar un professional abans d’utilitzar-les.
La conclusió és clara: per aconseguir un cos fort i saludable, les plataformes vibratòries poden ser un complement puntual, però no una drecera. El que realment funciona és mantenir una rutina d’exercici físic, fer força, moure’s cada dia, descansar prou i seguir una alimentació equilibrada. Les màquines poden ajudar, però no fan la feina per nosaltres.
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