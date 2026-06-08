Aquest és el truc viral que molts restaurants fan servir per deixar els coberts com nous
Amb aigua calenta, bicarbonat i una mica de paper d’alumini es pot recuperar la brillantor de coberts i estris metàl·lics sense productes agressius
Hi ha trucs de neteja que sorprenen perquè són senzills, barats i força efectius. Un dels que s’ha popularitzat més a les cuines consisteix a posar paper d’alumini dins d’una olla o paella fonda amb aigua calenta i bicarbonat per ajudar a recuperar la brillantor dels coberts metàl·lics.
Aquest mètode s’utilitza sobretot per netejar coberts de plata o peces metàl·liques que han perdut lluentor amb el temps. També pot ajudar a millorar l’aspecte d’alguns estris d’acer inoxidable, tot i que no sempre fa miracles si el material està molt deteriorat o ratllat.
Per què funciona aquest truc?
Amb l’ús, els coberts poden acumular taques, restes de calç, brutícia o una capa opaca que els fa semblar vells. En el cas de la plata, aquesta pèrdua de brillantor està relacionada amb una reacció química que enfosqueix la superfície.
El paper d’alumini, combinat amb bicarbonat i aigua calenta, ajuda a afavorir una reacció que desprèn part d’aquesta capa fosca i retorna una aparença més neta i brillant als coberts.
La gran avantatge és que no cal fregar durant molta estona ni utilitzar productes químics forts. Amb ingredients que gairebé tothom té a casa, es pot fer una neteja ràpida i econòmica.
Com fer-ho pas a pas
Per preparar aquest truc només cal una olla o paella fonda, aigua, bicarbonat sòdic i una fulla de paper d’alumini.
Primer, omple el recipient amb aigua i posa’l al foc fins que estigui ben calenta. Després, afegeix una cullerada de bicarbonat i introdueix-hi una o diverses boles de paper d’alumini.
Un cop la barreja estigui preparada, posa-hi els coberts durant uns minuts. Després retira’ls amb unes pinces, renta’ls amb aigua tèbia i sabó, i asseca’ls bé amb un drap net.
És important no deixar-los humits, perquè la humitat pot tornar a provocar taques o marques.
Amb quins estris cal anar amb compte?
Aquest truc pot funcionar bé amb coberts de plata, acer inoxidable o algunes peces metàl·liques, però no és recomanable aplicar-lo a objectes amb recobriments delicats, peces pintades, mànecs de fusta, elements enganxats o materials que no tolerin bé l’aigua calenta.
També cal evitar barrejar diferents metalls sense saber com reaccionaran. Si tens dubtes, és millor provar primer amb una peça poc valuosa o en una zona petita.
Un remei útil, però no màgic
El paper d’alumini no converteix uns coberts vells en nous, però pot ajudar molt a recuperar-ne la brillantor i eliminar l’aspecte apagat. Per mantenir-los millor, convé rentar-los després de cada ús, assecar-los bé i no deixar-los massa temps en remull.
És un truc senzill, barat i fàcil d’incorporar a la rutina de neteja. I per això cada vegada més gent el copia: perquè amb una mica de bicarbonat, aigua calenta i alumini, els coberts poden tornar a lluir molt millor.
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