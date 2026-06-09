Adeu a les taques més resistents: el truc casolà per netejar paelles i olles sense fer-les malbé
Una pasta de bicarbonat amb una mica d’aigua i vinagre pot ajudar a eliminar greix enganxat, sobretot a l’exterior i a la base dels estris de cuina
Les paelles i les olles acumulen greix, restes cremades i taques que, amb el temps, costen molt d’eliminar. Sovint el problema no és només estètic: la brutícia enganxada pot deteriorar els materials, afectar el revestiment i escurçar la vida útil dels estris de cuina.
Tot i que els desgreixants comercials són una opció habitual, hi ha un remei casolà molt senzill que s’ha popularitzat perquè és barat i fàcil de preparar: una barreja de bicarbonat de sodi, aigua i una mica de vinagre.
Com evitar que la brutícia s’enganxi
La millor manera d’evitar taques difícils és actuar ràpid. Els experts recomanen rentar les paelles i olles quan encara són tèbies, perquè el greix es desprèn amb més facilitat i no queda tan incrustat.
També és preferible rentar-les a mà amb aigua tèbia, sabó suau i una esponja no abrasiva. El rentaplats pot ser còmode, però alguns detergents són massa agressius i poden fer malbé el revestiment antiadherent.
Un altre pas important és l’assecat. Després de rentar-les, convé eixugar-les de seguida amb un drap net per evitar taques de calç, marques d’aigua o restes d’oli.
El truc del bicarbonat
Per aplicar aquest remei, cal barrejar bicarbonat de sodi amb una mica d’aigua fins a formar una pasta espessa. Després s’aplica sobre la zona tacada, especialment a la base exterior, als laterals o a les parts on s’acumula més greix.
A continuació, es pot afegir una petita quantitat de vinagre per ajudar a desincrustar la brutícia. La barreja farà una reacció efervescent que ajuda a estovar les restes enganxades.
Cal deixar-la actuar entre 10 i 15 minuts i després fregar suaument amb una esponja no abrasiva. Finalment, s’esbandeix amb força aigua tèbia i s’asseca bé.
On no s’ha d’utilitzar
Aquest truc és útil per a moltes superfícies, però cal anar amb compte amb les paelles antiadherents. No s’ha de fregar amb fregalls metàl·lics ni aplicar força excessiva sobre el revestiment interior, perquè es podria ratllar.
També és millor evitar productes molt abrasius en estris delicats, esmaltats o amb recobriments especials. Si hi ha dubtes, convé provar primer en una zona petita i poc visible.
Un remei senzill, però efectiu
El bicarbonat no fa miracles, però pot ajudar molt amb el greix incrustat i les taques persistents. La clau és deixar-lo actuar, fregar amb suavitat i no esperar setmanes a netejar la brutícia acumulada.
Amb una mica de constància i aquest truc casolà, moltes paelles i olles poden recuperar un aspecte molt més net sense necessitat de recórrer a productes agressius ni gastar més del compte.