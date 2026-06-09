Aquests són els noms de nen poc comuns que cada cop agraden més als gironins
Les famílies busquen opcions curtes, originals i amb personalitat, combinant noms catalans tradicionals amb tendències internacionals
Cada vegada més famílies catalanes s’allunyen dels noms més habituals i busquen opcions diferents per als seus fills. Tot i que Marc, Jan, Pol o Pau continuen sent noms molt presents, guanyen força alternatives més curtes, modernes o amb un punt més singular.
Aquesta tendència també es nota a les comarques gironines, on moltes famílies opten per noms que combinen identitat catalana, sonoritat actual i facilitat de pronúncia.
Noms curts que guanyen terreny
Entre els noms que cada cop desperten més interès hi ha opcions com Nil, Kai, Gael, Bru, Roc, Otto, Teo o Lluc. Són noms breus, fàcils de recordar i amb una sonoritat moderna.
També destaquen noms com Elies, Eloi, Genís, Biel, Aniol o Saül, que mantenen un vincle clar amb la tradició catalana però no resulten tan repetits com altres opcions més populars.
En el cas gironí, noms com Aniol, Roc, Biel o Otger encaixen especialment bé amb una sensibilitat més vinculada al territori, la natura i la tradició cultural catalana.
Tradició catalana amb aire renovat
Una altra tendència és recuperar noms que durant anys havien quedat en segon pla. És el cas d’Arnau, Guerau, Oleguer, Jofre, Magí, Llorenç o Telm.
Són noms amb història, però que avui poden sonar originals perquè no són tan habituals a les aules. Moltes famílies els trien perquè volen un nom amb arrel catalana, però sense caure en les opcions més repetides.
També apareixen propostes menys freqüents com Caietà, Gausi, Januc, Miqueló, Rai, Teis o Xavià, pensades per a famílies que busquen un nom molt distintiu.
La influència internacional i dels famosos
La globalització també ha canviat la manera de triar noms. Noms com Leo, Liam, Enzo, Noah o Neo són cada vegada més habituals perquè funcionen bé en diferents idiomes i tenen una sonoritat molt internacional.
Les sèries, les xarxes socials, els esportistes i els creadors de contingut també influeixen en les decisions de moltes famílies. Un personatge popular pot fer créixer l’interès per un nom que fins fa poc era minoritari.
La sonoritat, cada cop més important
Abans d’escollir, molts pares valoren com queda el nom amb els cognoms, si és fàcil d’escriure, si es pronuncia bé i si té un significat especial.
Un nom original no ha de ser estrany. La clau és trobar una opció amb personalitat, però que també sigui còmoda per al nen en el seu dia a dia.
Per això, els noms poc comuns però senzills són els que més creixen: tenen identitat, sonen actuals i permeten fugir dels noms de sempre sense perdre naturalitat.
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