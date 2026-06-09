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La IA ja té favorita per al Mundial més gran de la història: Espanya

Un model amb 100.000 simulacions situa la Roja per davant d’Anglaterra i França

Qui guanyarà el Mundial 2026?

Qui guanyarà el Mundial 2026? / Fauzan Saari en Unsplash

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Abril Benítez

El Mundial 2026 arriba amb dimensions inèdites. La pròxima Copa del Món de la FIFA es disputarà de l’11 de juny al 19 de juliol al Canadà, Mèxic i els Estats Units, en la primera edició organitzada conjuntament per tres països. També serà el torneig més gran fins ara: hi participaran 48 seleccions, es jugaran 104 partits i el nou format obrirà encara més la porta a les sorpreses.

Aquest canvi converteix el campionat en una competició més llarga i més difícil de predir. Hi haurà més equips, més eliminatòries i més combinacions possibles abans d’arribar a la final. Tot i això, un estudi basat en intel·ligència artificial i models estadístics avançats ja ha fet el seu pronòstic: Espanya és la selecció amb més probabilitats de guanyar el Mundial de futbol 2026.

Segons aquesta anàlisi, elaborada pel centre de recerca d’Achim Zeileis, de la Universitat d’Innsbruck, a Àustria, i un equip internacional d’especialistes, la Roja té un 14,5% d’opcions de proclamar-se campiona. Al darrere hi apareixen Anglaterra i França, totes dues amb un 12,4%, mentre que Alemanya queda situada amb un 11,2%. Més enrere, però encara dins del grup de grans aspirants, hi ha Portugal, l’Argentina i el Brasil.

El pronòstic no surt d’una simple intuïció ni d’una classificació de favorits. El model ha utilitzat 100.000 simulacions del torneig per calcular què podria passar en cada encreuament. Per fer-ho, combina resultats històrics, dades dels últims anys, quotes de 24 cases d’apostes internacionals, el valor de mercat dels jugadors, el potencial de les plantilles, el rànquing FIFA i altres variables competitives.

La clau del sistema és traduir tota aquesta informació en una estimació de gols esperats per a cada partit possible. A partir d’aquí, l’algoritme recrea el Mundial 2026 milers de vegades i calcula quines seleccions tenen més opcions d’avançar ronda rere ronda fins a aixecar la copa. La IA actua com una capa de decisió que pondera totes les dades i intenta ajustar el pes de cada factor.

Tot i que Espanya apareix al capdavant, els autors de l’estudi deixen clar que no hi ha una favorita indiscutible. Les diferències amb Anglaterra i França són molt estretes, i el nou format del torneig pot multiplicar els escenaris inesperats. En un campionat amb 48 equips, qualsevol relliscada a la fase de grups o qualsevol encreuament complicat pot canviar completament el camí cap al títol.

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El Mundial de futbol continua sent, per tant, un territori d’incertesa. La intel·ligència artificial pot ordenar dades, detectar patrons i simular milers de resultats, però no pot eliminar del tot allò que fa imprevisible aquest esport: una lesió, una expulsió, un penal fallat o una nit inspirada poden desmuntar qualsevol pronòstic. De moment, però, les xifres situen Espanya com la gran candidata a guanyar la seva segona Copa del Món.

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