Els arbres que poden refrescar les ciutats: els tarongers redueixen fins a 12 graus la temperatura
Un estudi de la Universitat de Sevilla demostra el paper clau de l’arbrat urbà contra la calor extrema
La Terra viu sotmesa a una pressió cada vegada més gran. L’augment de les temperatures, la pèrdua de recursos naturals, la contaminació, la reducció de la biodiversitat i els episodis de calor extrema han convertit les ciutats en un dels punts més vulnerables del planeta. El formigó, l’asfalt, l’acer i altres materials urbans acumulen radiació solar durant el dia i alliberen calor durant hores, fins i tot quan ja s’ha post el sol. Aquest fenomen, conegut com a efecte illa de calor, fa que moltes zones urbanes siguin diversos graus més càlids que el seu entorn rural.
A aquesta realitat s’hi afegeixen els efectes del canvi climàtic, amb onades de calor més freqüents i intenses, episodis de sequera, més estrès sobre l’aigua i una pèrdua progressiva d’espais verds en molts entorns urbans. També la contaminació atmosfèrica i els desequilibris ambientals acumulats durant dècades —com el deteriorament de la capa d’ozó, la degradació dels ecosistemes o l’excés d’emissions— han fet evident la necessitat de buscar solucions naturals, properes i eficaces.
En aquest escenari, una investigació desenvolupada a Sevilla aporta una notícia esperançadora: els tarongers poden ajudar a rebaixar de manera molt significativa la temperatura de les ciutats. Segons un estudi elaborat per la Universitat de Sevilla, l’ombra d’aquests arbres pot reduir la temperatura superficial dels paviments exposats entre 8 i 12 graus en condicions estivals típiques de la capital andalusa.
El descobriment dels tarongers contra la calor urbana
El treball ha estat desenvolupat per l’ArqWellness LAB de l’Institut Universitari d’Arquitectura i Ciències de la Construcció (IUACC) de la Universitat de Sevilla i està liderat pel professor Miguel Ángel Campano Laborda. La recerca ha analitzat la capacitat del taronger urbà per disminuir la radiació solar i la temperatura superficial durant episodis de calor extrema.
El taronger forma part del paisatge històric i cultural de Sevilla i de moltes altres ciutats i pobles d’Espanya. Present en patis, places i carrers, aquest arbre s’ha convertit en un element molt reconeixible de la identitat urbana. Però l’estudi demostra que el seu valor va molt més enllà de l’ornamentació: també pot ser una eina útil per millorar el confort tèrmic i reduir l’impacte de la calor sobre les persones.
Segons la investigació, el mecanisme més important és l’ombra projectada per la copa. Aquesta ombra evita que el paviment absorbeixi tanta radiació solar i, per tant, redueix la temperatura de les superfícies exposades. En ple estiu, aquesta diferència pot arribar als 12 °C, una dada especialment rellevant en ciutats que pateixen episodis recurrents de temperatures extremes.
A més, els tarongers disminueixen la reemissió de calor cap als vianants i redueixen l’emmagatzematge tèrmic del paviment. Això ajuda a limitar la calor acumulada que es manté a l’ambient després de la posta de sol i que prolonga l’estrès tèrmic durant les nits d’estiu.
Menys radiació i més benestar per als vianants
L’estudi també assenyala que l’ombra dels tarongers redueix la Temperatura Radiant Mitjana (MRT), és a dir, la radiació que emeten les superfícies calentes que envolten les persones. Sota la copa d’aquests arbres, la MRT pot baixar entre 4 i 6 °C, una reducció que afecta directament la sensació de calor percebuda pels vianants.
«En un escenari d’augment de la freqüència i la intensitat de les onades de calor, aquestes diferències adquireixen una rellevància creixent», explica Miguel Ángel Campano. L’investigador ha utilitzat aquesta espècie, molt present en diverses ciutats espanyoles, per analitzar el comportament climàtic de l’arbrat urbà mediterrani.
El descobriment reforça una idea cada vegada més assumida en urbanisme: les ciutats necessiten més arbres, més ombra i una millor planificació verda per adaptar-se al canvi climàtic. No es tracta només d’embellir carrers i places, sinó de protegir la salut de les persones davant temperatures cada vegada més extremes.
Els tarongers també ajuden contra la contaminació
Més enllà de la seva funció climàtica, l’estudi destaca que els tarongers tenen altres efectes positius sobre la salut pública i el medi ambient. L’arbrat urbà contribueix a retenir determinats contaminants atmosfèrics, millora la qualitat ambiental i afavoreix la biodiversitat urbana, oferint refugi a aus i insectes que formen part de l’equilibri ecològic quotidià.
Aquests beneficis, però, exigeixen una gestió adequada. La tria de les espècies, la distribució dels arbres i la diversitat botànica són factors importants. Una planificació deficient, amb espècies que produeixen molt pol·len al·lergogen o amb una presència massa homogènia d’un mateix arbre, pot agreujar episodis d’al·lèrgies respiratòries en persones sensibles.
«En ciutats com Sevilla, on determinades condicions climàtiques afavoreixen concentracions elevades de pol·len en èpoques concretes de l’any, la gestió de l’arbrat ha d’integrar criteris botànics, ecològics i sanitaris»
Una solució natural per a ciutats més habitables
Els tarongers, com la resta de l’arbrat urbà, també contribueixen a refrescar l’entorn mitjançant l’evapotranspiració, un procés pel qual els arbres alliberen vapor d’aigua i ajuden a regular el microclima. L’efecte d’un arbre aïllat sobre la temperatura de l’aire pot ser moderat, però una xarxa contínua d’arbres pot esmorteir de manera més clara l’illa de calor urbana.
L’estudi també apunta altres beneficis: la intercepció de la pluja, la reducció de l’escorrentia superficial, la creació de microzones d’ombra i ventilació, i la disminució de les càrregues tèrmiques als edificis gràcies a l’ombra sobre les façanes.
En un moment en què les ciutats busquen fórmules per adaptar-se a un planeta més càlid i amb recursos més tensionats, el missatge de la recerca és clar: la natura pot formar part de la solució. Els tarongers no aturaran sols el canvi climàtic, però poden ajudar a fer les ciutats més fresques, saludables i habitables.
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