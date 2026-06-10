Cal anar al lavabo cada dia? La resposta que molta gent no sap
Els especialistes recorden que no evacuar diàriament no sempre és un problema: pot ser normal anar-hi entre tres cops al dia i un cop cada tres dies
Anar al lavabo cada dia s’ha convertit gairebé en una obsessió per a moltes persones. Però els especialistes en aparell digestiu recorden que no hi ha una única freqüència correcta per a tothom. El que és normal per a una persona pot no ser-ho per a una altra.
Segons els experts, es considera dins de la normalitat fer deposicions des de tres vegades al dia fins a una vegada cada tres dies, sempre que no hi hagi dolor, esforç excessiu, femtes molt dures o sensació constant d’evacuació incompleta.
Quan es considera restrenyiment?
El restrenyiment no depèn només del nombre de vegades que es va al lavabo. També cal tenir en compte la dificultat per evacuar, la consistència de les femtes i les molèsties associades.
Una persona pot anar al bany cada dia i, tot i així, tenir restrenyiment si ha de fer molt d’esforç, si les femtes són molt dures o si té la sensació que no acaba d’evacuar bé.
Aquest problema és més freqüent en dones, persones grans i persones amb poca activitat física o dietes baixes en fibra.
Els laxants no són una solució per fer servir pel teu compte
Un dels errors més habituals és recórrer a laxants sense consultar cap professional. Fer-ne un ús freqüent o inadequat pot empitjorar el problema, provocar dependència intestinal o alterar el funcionament normal del trànsit digestiu.
Els especialistes recomanen utilitzar-los només quan estiguin indicats i sota supervisió mèdica, sobretot si el restrenyiment és persistent o apareix de manera sobtada.
Què ajuda a millorar el trànsit intestinal?
La base per prevenir el restrenyiment és mantenir bons hàbits. Una alimentació rica en fibra pot ajudar molt, especialment si inclou verdures, fruita sencera, cereals integrals i llegums.
També és important beure prou aigua, moure’s cada dia i no ignorar les ganes d’anar al lavabo. L’intestí funciona millor quan hi ha una rutina i quan no es força ni es reprimeix constantment el reflex d’evacuar.
Entre les recomanacions més habituals hi ha menjar dues racions de verdura al dia, prendre fruita sencera, incorporar productes integrals i consumir llegums diverses vegades per setmana.
Quan cal consultar el metge?
Cal demanar valoració mèdica si el restrenyiment apareix de cop, si hi ha sang a les femtes, pèrdua de pes inexplicada, dolor intens, anèmia, febre o canvis importants en el ritme intestinal.
No anar al lavabo cada dia no ha de ser motiu d’alarma per si sol. El més important és observar si hi ha molèsties, esforç, dolor o canvis respecte al patró habitual. En salut digestiva, la normalitat no sempre és diària: és regular, còmoda i sense símptomes d’alerta.
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