Alerta amb aquest missatge: la nova estafa que et podria buidar el compte en qüestió de minuts
Els ciberdelinqüents es fan passar per Trànsit per intentar robar dades personals i bancàries a través de SMS, correus electrònics i missatges de WhatsApp
Les estafes digitals continuen evolucionant i una de les que més preocupa actualment és la que suplanta les notificacions de multes de trànsit. Els ciberdelinqüents envien missatges fent-se passar per organismes oficials amb l'objectiu de convèncer les víctimes perquè facin un pagament o facilitin dades personals i bancàries.
Els experts en ciberseguretat alerten que aquestes campanyes fraudulentes acostumen a intensificar-se durant períodes de vacances o en moments amb molta mobilitat, quan és més fàcil que una persona cregui que ha pogut cometre alguna infracció.
Com funciona l'engany?
L'estafa acostuma a començar amb un SMS, un correu electrònic o un missatge de WhatsApp que informa d'una suposada multa pendent de pagament.
El text sol incloure missatges alarmants, com ara avisos d'embargament, recàrrecs imminents o terminis molt curts per evitar sancions més elevades. L'objectiu és generar pressió perquè la víctima actuï sense verificar la informació.
Quan es fa clic a l'enllaç, l'usuari és redirigit a una pàgina que imita una web oficial i on se li demanen dades personals, claus bancàries o informació de targetes de crèdit.
El detall que delata la majoria de fraus
Els especialistes recorden que una de les principals pistes és el canal utilitzat per contactar amb la víctima.
Moltes d'aquestes estafes arriben a través de missatges de mòbil o correus electrònics que inclouen enllaços sospitosos, dominis estranys o errors de redacció.
També és habitual que els estafadors demanin fer pagaments immediats mitjançant transferències, Bizum o altres sistemes electrònics.
Què fer si reps un missatge sospitós?
La recomanació és clara: no clicar cap enllaç ni facilitar cap dada personal o bancària si existeix qualsevol dubte sobre l'autenticitat del missatge.
En cas de rebre una notificació inesperada, és preferible verificar la informació directament a través dels canals oficials corresponents i no a través dels enllaços inclosos en el missatge.
També és recomanable eliminar el missatge, bloquejar el remitent i informar-ne les autoritats si es considera que es tracta d'un intent de frau.
Com protegir-se
Els experts en ciberseguretat recomanen mantenir actualitzats els dispositius, activar sistemes d'autenticació en dos passos, desconfiar dels missatges urgents que demanen diners i revisar sempre l'adreça web abans d'introduir dades sensibles.
La millor defensa continua sent la prudència. Davant qualsevol comunicació que reclami un pagament immediat o demani informació personal, convé aturar-se uns minuts i comprovar-ne l'origen abans d'actuar. Una simple verificació pot evitar la pèrdua de dades personals o fins i tot de diners.
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